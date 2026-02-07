Названы самые популярные "романтические" направления у россиян

Лидирует в списке Сочи

07 февраля 2026, 08:40, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В 2026 году, по данным Ассоциации туроператоров России, Сочи занял лидирующие позиции среди российских курортов, пользуясь наибольшей популярностью у пар в День святого Валентина. Отмечается, что романтические путешествия обычно длились от трех до четырех ночей, причем гости предпочитали размещение в гостиницах с живописными видами и доступом к спа-услугам.

Повышение стоимости размещения в этот период составило 10–15% в сравнении с предыдущим годом. В числе других востребованных направлений оказались Геленджик, Анапа, а также Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Стоит отметить, что на более продолжительные февральско-мартовские каникулы россияне активно выбирали зарубежные туристические маршруты.