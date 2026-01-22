Эксперт по туризму рассказал, какие русские блюда нравятся иностранцам

Одни гости с удовольствием пробуют борщ и пельмени, а другие не понимают, зачем есть суп, если не болеешь

22 января 2026, 16:45, ИА Амител

Борщ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Русская кухня вызывает живой интерес у иностранных туристов, однако некоторые привычки россиян могут их удивлять. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

По его словам, отношение к супам – один из самых ярких примеров культурных различий.

«Иностранцы, на самом деле, едят почти все блюда русской кухни. Любят, например, русский борщ. Но суп в той же Европе воспринимают как блюдо, которое нужно есть, когда заболел. На Кипре, в Греции, Италии, Испании – именно так. Они не понимают, что у нас холодно, поэтому мы так любим супы», – пояснил эксперт.

Мкртчян подчеркнул, что вкусы у всех разные, и однозначно говорить о предпочтениях сложно. Например, русские пельмени с удовольствием пробуют китайские туристы, а гости из Греции – гораздо реже.

Эксперт отметил, что в целом иностранцам интересна национальная кухня России, и многие блюда находят своих поклонников, несмотря на разницу в гастрономических традициях.