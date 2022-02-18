Невидимая миграция. Как закрытие моста на Новом рынке изменит рынок недвижимости Барнаула

Ремонт моста на Новом рынке, который продлится практически два года, изменит рынок недвижимости города. Несмотря на то, что до перекрытия проспекта Ленина ещё несколько месяцев, риелторы уже получают запросы от жителей улиц Матросова, Северо-Западной и Потока. Люди готовы продать жильё и перебраться в центр или близкие к нему районы, лишь бы не стоять в многочасовых пробках. Но особенно серьёзно может измениться рынок аренды: стоимость квартир в центре Барнаула уже начала стремительно расти. Впрочем, паника, которая охватила горожан, может быть напрасной. Администрация обещает сделать максимально комфортным движение и общественного, и личного транспорта, чтобы жителям «замостной» части краевой столицы было проще добираться в центр.

"Это немыслимо!«

Студентка АлтГТУ Елизавета вместе с подругой снимают квартиру в пятиэтажке на ул. 80-й Гвардейской Дивизии. Девушки учатся на третьем курсе университета и уже два года не меняют временное жильё. Но из-за перекрытия моста они планируют перебраться ближе к центру и вузу.

«Сейчас мы платим за двухкомнатную квартиру 13 тыс. рублей на двоих. В центре ищем уже „однушки“ и студии. Там цена аренды намного выше — около 16 тыс. рублей. Но мы работаем и способны потянуть такую сумму. Лучше уж переплачивать за жильё, чем стоять два часа в пробках. Да и на чём мы будем добираться? Пока неизвестно, как будет ходить городской транспорт. Весной мы точно планируем найти новую квартиру», — говорит Елизавета.

Актуальные объявления о сдаче в аренду квартир в центре или близких районах / Фото: скриншот с сайта besposrednika.ru

Риелторы, специализирующиеся на аренде, всё чаще получают от студентов запросы на поиск жилья в районах города, которые меньше всего пострадают от закрытия моста. Проблема, говорит эксперт, в том, что собственники квартир в центре, где и так дорогая аренда, уже сейчас начали поднимать цену.

"Однокомнатные квартиры на центральных улицах города — проспекты Ленина, Красноармейский, Социалистический, Строителей — сейчас стоят 18-20 тыс. рублей. Это немыслимо! И если бы эти варианты задерживались на рынке, можно было бы ждать снижения. Так нет — квартиры сдают буквально за несколько часов. Звонишь, а собственники отвечают, что уже нашли арендаторов. Сумасшествие какое-то. Что будет в мае, когда закроют мост, можно только догадываться«, — говорит Евгения Панова.

Новости

Недвижимость Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясет" от небывалого спроса и роста цен

О дефиците съёмного жилья в городе риелторы говорят ещё с лета 2021 года: из-за роста цен на недвижимость собственники арендных квартир массово выставили их на продажу. Нехватка вариантов привела и к росту арендных ставок. По словам руководителя агентства недвижимости «Династия24» Дмитрия Дворядкина, некоторые студенты даже отказывались от учёбы в вузах, потому что не смогли найти съёмную квартиру.

«Дела с арендой обстоят тяжело в Барнауле: она в дефиците. В сентябре люди забирали документы из образовательных учреждений, потому что нигде не могли заселить детей. Снимали посуточно, неделю-две, а это дорого. Отказывались и уезжали из города. Я селил студентов в спальных районах, на окраине, они говорят, что им уже не важен район, лишь бы было жильё», — отмечает эксперт.

В ближайшие месяцы ситуация на рынке съёмной недвижимости может ещё больше усугубиться, предполагает Евгения Панова:

"Спрос определяет цену. Мы предполагаем, что летом аренда квартир подорожает на 20-30%. Причём возрастёт стоимость квартир не только в центре, но и приближённых к нему районах: на Горе, на Павловском тракте. Возможно, собственники квартир, которые уже сдают, начнут поднимать цену. Арендатор не согласен? Пусть съезжает. Найти нового при ажиотажном спросе очень просто. Конечно, рост ставок выгоден для собственников, ведь многие живут арендой или платят с неё ипотеку. Но для квартиросъёмщиков это тяжёлое время".

"Неудобные" районы

Закрытие моста затронет не только аренду, но и рынок продаваемой недвижимости. Жители районов, которые будут отрезаны от центра, просят риелторов найти квартиры в более удобных локациях.

«Барнаульцы начинают смотреть квартиры в районах, жизнь которых никак не изменится после закрытия моста. Например, было несколько запросов от семей, владеющих недвижимостью на пр. Ленина, ул. Северо-Западной. Они говорят: „Мост встанет, и мы будем отрезаны“. В результате они просят подыскать квартиру в центре или в новостройках. Есть такой фактор», — говорит руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.

Новости

Общество "Это катастрофа". Почему заводы в Барнауле могут "встать" из-за ремонта моста на Новом рынке

По его словам, о переезде сейчас задумывается и бизнес: компании, которые арендовали помещения в центре, готовы перебраться на Павловский тракт и в новые квартиры. Так сотрудникам будет проще добраться до работы.

«У нас были клиенты, которые снимали офис в центре, а сейчас ищут помещение для покупки или аренды подальше от центра. Они понимают: если мост встанет, будет коллапс, город будет практически „разрезан“ на две части. Если для бизнеса важна локация — много клиентов из спальных районов, персонал там живёт, — фирмы будут переезжать, чтобы мост не влиял на их работу», — объясняет эксперт.

Новости

Вопрос дня Реконструкция путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как будет ходить транспорт?

Риелторы уверены: если транспортная проблема, вызванная реконструкцией моста, действительно будет глобальной, то квартиры на Потоке, на Новом рынке (ближе к ул. Матросова) и в других микрорайонах начнут стремительно дешеветь. Пока же их стоимость не меняется. Впрочем, отмечает риелтор, это лишь прогнозы и предположения: мост ещё не закрыли и жители бегут впереди паровоза.

«Сейчас мы никаких проблем не наблюдаем, может быть их вообще не будет: пустят трамваи, сделают объезды. Город ведь не совсем же будет разрезан: останутся Павловский тракт, проспект Калинина. Если же в Барнауле будут многочасовые пробки и проблемы с трамваями, то, конечно, из-за транспортных проблем цена в «неудобных» районах может встать или даже просесть, будет больше предложений«, — предполагает Константин Никитеев.

Паника, охватившая жителей, напрасна, считает Дмитрий Дворядкин. По Ленинскому проспекту утром и вечером в центр города добирались лишь жители Октябрьского района. Остальные и так ездили по ул. Советской Армии и Павловскому тракту. Из-за того что нагрузка на эти «артерии» вырастет, пробки усилятся. Но не критично, считает эксперт.

«Если люди не хотят ехать по проспекту Ленина, то едут по Советской Армии, Павловскому тракту, улице Кутузова, проспекту Калинина. На 10 минут дольше будешь ехать, ничего страшного. Спальные районы вообще никогда не ездили через Новый рынок, они выбирали улицу Кутузова и привыкли, что придётся постоять», — говорит Дмитрий Дворядкин.

Пробкам — нет

Возможную транспортную проблему, связанную с закрытием моста на Новом рынке, сейчас решают в администрации города. Уже известно, что все 25 автобусных маршрутов, которые ходили по проспекту Ленина, перенаправят на проспект Калинина (от пл. Октября на пр. Калинина, оттуда по ул. Аносова на пр. Ленина). Об этом в интервью изданию «Вечерний Барнаул» рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

«На проспектах Ленина, Строителей, Калинина, как раз там, где ожидаются пробки, планируется ввести выделенные полосы. Также регулировка движения будет осуществляться за счёт светофоров», — сообщил он.

Новости

Общество Мост на Новом рынке в Барнауле отремонтируют быстрее, чем ожидалось изначально

Решают власти и вопрос с электротранспортом. Пока чёткой схемы, как будут ходить трамваи и троллейбусы, нет: мэрия выбирает наиболее оптимальный вариант.

«У нас меняется маршрут движения трёх троллейбусов и трёх трамваев. Один маршрут трамвая предлагается временно закрыть — это четвёртый. Троллейбусное движение закругляется. Есть предложение по обустройству „челноков“ с улицы Северо-Западной с сохранением трамвайного движения на этом участке, техническая часть ещё прорабатывается. А со стороны „Пионера“ необходимо строительство трамвайного кольца», — рассказал Шеломенцев.

Что известно о ремонте моста?

Работы по реконструкции путепровода на пр. Ленина начнутся в мае 2022 года и завершатся к концу 2023 года. Общая стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Ремонт моста необходим: ему 70 лет и он находится в аварийном состоянии.

Для общественного транспорта мэрия предложила внедрить систему выделенных полос. Где они появятся, читайте в нашем материале.