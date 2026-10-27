До этого учреждение возглавляла Елена Зинкова

27 октября 2026, 17:48, ИА Амител

Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка получил новую должность спустя несколько недель после ухода из регионального правительства. Он станет руководителем аппарата Общественной палаты Алтайского края (ОПАК). Соответствующее решение 27 октября принял совет организации, сообщает "ИА Атмосфера".

До этого учреждение возглавляла Елена Зинкова. Ранее стало известно, что она решила оставить должность по собственному желанию.

Сам Химочка ушел с поста министра промышленности и энергетики 1 октября 2026 года, также подав заявление об увольнении по собственному желанию. В общей сложности он руководил ведомством почти семь лет. После его отставки министерство возглавил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин.

Новому руководителю аппарата ОПАК 46 лет. Химочка окончил Алтайский государственный университет. Карьеру в органах местного самоуправления строил в Барнауле.

В разные годы он занимал пост председателя комитета по экономике администрации Центрального района города, руководил Центральной сельской администрацией, а позднее работал заместителем главы Барнаула.

С 2020 по 2026 год Химочка возглавлял Министерство промышленности и энергетики Алтайского края. Теперь он продолжит работу в региональной Общественной палате.