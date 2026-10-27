Руководить аппаратом Общественной палаты Алтайского края будет Вячеслав Химочка
До этого учреждение возглавляла Елена Зинкова
27 октября 2026, 17:48, ИА Амител
Бывший министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка получил новую должность спустя несколько недель после ухода из регионального правительства. Он станет руководителем аппарата Общественной палаты Алтайского края (ОПАК). Соответствующее решение 27 октября принял совет организации, сообщает "ИА Атмосфера".
До этого учреждение возглавляла Елена Зинкова. Ранее стало известно, что она решила оставить должность по собственному желанию.
Сам Химочка ушел с поста министра промышленности и энергетики 1 октября 2026 года, также подав заявление об увольнении по собственному желанию. В общей сложности он руководил ведомством почти семь лет. После его отставки министерство возглавил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин.
Новому руководителю аппарата ОПАК 46 лет. Химочка окончил Алтайский государственный университет. Карьеру в органах местного самоуправления строил в Барнауле.
В разные годы он занимал пост председателя комитета по экономике администрации Центрального района города, руководил Центральной сельской администрацией, а позднее работал заместителем главы Барнаула.
С 2020 по 2026 год Химочка возглавлял Министерство промышленности и энергетики Алтайского края. Теперь он продолжит работу в региональной Общественной палате.
18:03:34 27-10-2026
Чем занимается общественная палата? Откуда берутся общественники? Их назначает губернатор?
22:51:12 27-10-2026
Гость (18:03:34 27-10-2026) Чем занимается общественная палата? Откуда берутся обществе... Деньги на ветер
07:34:51 28-10-2026
Гость (22:51:12 27-10-2026) Деньги на ветер... Точнее - НЕМАЛЫЕ деньги на ветер.
09:18:47 28-10-2026
Гость (18:03:34 27-10-2026) Чем занимается общественная палата? Откуда берутся обществе... Название не очень - палата. Ассоциации с больницей.
18:08:19 27-10-2026
Всё что нужно знать о том как строят карьеру в госаппарате. Кто хоть чуть-чуть знает Вячеслава, не дадут соврать. Мы это заслужили
18:56:44 27-10-2026
И экономикой рулил, и промышленностью, и городом, и сельсоветом, и теперь будет общественниками рулить. На все руки мастер!
19:11:49 27-10-2026
Гость (18:56:44 27-10-2026) И экономикой рулил, и промышленностью, и городом, и сельсове... Мастер он не на руки, найдите видео где он лестницу в нагорный парк презентовал. Всё ясно сразу станет
07:35:36 28-10-2026
Гость (18:56:44 27-10-2026) И экономикой рулил, и промышленностью, и городом, и сельсове... Так может пора на завод мастером?
19:51:48 27-10-2026
Ну вот и пристроили
22:36:33 27-10-2026
Так и ходят по кругу...
08:23:30 28-10-2026
гость (22:36:33 27-10-2026) Так и ходят по кругу...... Выводить надо из кругов этих на чистую воду. А так или на завод, или в тюрьму, или на СВО.
09:43:41 28-10-2026
такой молодой, а уже на пенсию отправили
16:19:32 28-10-2026
гость (09:43:41 28-10-2026) такой молодой, а уже на пенсию отправили... Может, замену Прибу готовят?)))