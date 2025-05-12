Новые блюда и немного Гоголя. Ресторан-поэма "Живые души" приглашает на "Майский вечер"

Ужин будет вкусным и душевным, в меню – новинки шеф-повара

12 мая 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFFuvFHa

"Майский вечер" в ресторане-поэме "Живые души" / Фото: Марина Широких

Одним ясным майским вечером парни и девушки соберутся отведать всякие закуски да благодати. Это не просто ужин ­– это вечер вкуса, живого слова и душевной музыки. 15 мая 2025 года ресторан-поэма "Живые души" в Барнауле презентует новые закуски.

Гостей ждет дегустационный ужин из четырех курсов, каждый из которых станет маленькой поэмой вкуса. Автор меню – бренд-шеф ресторана Ольга Ситникова – соединила легкость весны с глубокими вкусами Средиземноморья и нотами культурного наследия.

На столе – четыре гастрономических курса в сопровождении сомелье Ивана Коломийца:

1-й – тартар из лосося, паста из авокадо;

2-й – тартар из тунца и розовые томаты на пасте из авокадо;

3-й – тигровые креветки в томатном соусе с томатами конфи;

4-й – семифредо тирамису, шоколадный бисквит.

За настроение вечера отвечают концертмейстер Ольга Мозгова и солисты Алтайского государственного музыкального театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алина Лепнухова и Сергей Автоманов.

Ищите вкус к жизни, еде и бессмертным произведениям в городе Б., на Гоголя, 46а.

Начало в 19:00. Стоимость билета – 5000 рублей. Телефон: +7 (3852) 600-046.

Узнать о других событиях заведения можно в телеграм-канале.

"Майский вечер" / Афиша предоставлена организаторами

Возрастное ограничение 18+

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