В Барнауле начался ремонт дороги на Солнечной Поляне

В Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приступили к ремонту дорожного полотна на улице Солнечная поляна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Проектом ремонта на этом участке дороги предусмотрено обновление дорожного полотна, ремонт тротуаров, обустройство и благоустройство территории (восстановление газонов). Общая стоимость ремонта дороги по ул. Солнечная Поляна составляет 117,4 млн рублей. Срок выполнения работ — до 1 ноября», — сказано в сообщении.

В комитете по дорожному хозяйству пояснили, что по Солнечной Поляне проходит 10 маршрутов общественного транспорта, а также путь к многоквартирным домам и строящемуся микрорайону «Дружный».

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Напомним, уже 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по проспекту Ленина будет перекрыто. Чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию о реконструкции путепровода, мэрия создала Telegram-канал «Мост».