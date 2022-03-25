Бийский лицей больше не принимает детей в первый класс

Бийский лицей-интернат объявил, что в 2022 году не проводит набор детей в первый класс. В разделе «Поступление» на сайте образовательного учреждения появилось соответствующее уведомление.

Отметим, что учебное заведение на протяжении нескольких лет оказывается в списке топ-300 лучших школ России по данным рейтингового агентства Raex. Как сообщает «Деловой Бийск», в телефонном разговоре директор лицея Нина Полежаева рассказала, что корректировки в порядке приёма учащихся связаны с изменением государственного задания и Федерального закона об образовании. Она отметила, что приём в 5, 8 и 10 классы по-прежнему ведётся.

Полежаева также рассказала, что Бийский лицей был создан для работы с одарёнными детьми, с углубленным изучением ряда предметов. И именно поэтому в лицее ведётся работа по профильным и олимпийским программам, что даёт учащимся лицея отличные знания и позволяет его выпускникам становиться студентами лучших вузов России.