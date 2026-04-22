Более 12 тысяч барнаульцев наведут порядок на улицах города в "чистый четверг"
Уборкой займутся во всех районах краевой столицы
22 апреля 2026, 20:34, ИА Амител
В Барнауле 23 апреля в рамках месячника весенней санитарной очистки и благоустройства города состоится очередной "чистый четверг", сообщает мэрия.
«В мероприятиях "чистого четверга" планируется задействовать более 12 тысяч человек, 67 единиц специализированной техники. В планах провести 22 экологические акции, ликвидировать семь несанкционированных свалок», — говорится в пресс-релизе.
Работы пройдут во всех районах краевой столицы:
- в Индустриальном районе — на общественной территории по улице Шумакова, 9, на территории березовой рощи в границах улиц Солнечная Поляна, Антона Петрова, Геодезической, Георгия Исакова, на прилегающей территории по улице Новгородской, 14, на Сиреневом бульваре, на красных линиях по улицам Мамонтова, Пролетарской, Ракитной, а также у памятных знаков по улицам Новосибирской и Куета;
- в Ленинском районе — улице Антона Петрова, 200, и на территории березовой рощи по улице Солнечная Поляна;
- в Железнодорожном районе — улица Привокзальная, 17, улица 2-я Северо-Западная, от улицы Антона Петрова до улицы Георгия Исакова;
- в Октябрьском районе — улица Союза Республик, 38, проспект Ленина, 96, улица Брестская, 12, пересечение проспекта Комсомольского и улицы Воровского, улица Смирнова, улица Петра Сухова, 51 и 62а, улица Октябрят, 29;
- в Центральном районе — на аллее по проспекту Ленина, от улицы Партизанской до улицы Чкалова.
Как отметили в мэрии, в уборке также поучаствуют предприятия, управляющие компании, учреждения образования и здравоохранения, а также органы территориального общественного самоуправления.
Кроме того, МБУ "Благоустройство и озеленение" запланировало работы на набережной Оби. Учреждение очистит плиточное покрытие и промоет ограждения. Особое внимание уделят малым архитектурным формам, установленным на набережной. Все объекты будут очищены, частично малые архитектурные формы демонтируют для проведения полировки. На прежние места их обещают вернуть до 1 мая.
23:36:48 22-04-2026
а дворники и УК как же? это их прямая обязанность и за это им между прочим зряплату выплачивают!!!
04:19:12 23-04-2026
Опять бюджетников как бесплатную рабочую силу погонять дерьмо собачье убирать. Школьников уже обязали выйти на уборку.