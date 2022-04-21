Большинство алтайских компаний отказались от проведения летних корпоративов

Только каждая пятая (21%) компания в Алтайском крае собирается проводить летние корпоративы. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Самыми популярными форматами стали выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также алтайские компании планируют провести тимбилдинги, квесты, речные прогулки, выходы в боулинг и караоке.

Подобные мероприятия чаще всего проводит малый бизнес. Среди организаций численностью менее 100 человек корпоративы планируют провести 22%. В это же время на крупных предприятиях, где работает больше 1000 человек, праздники будут организовывать только 15%.

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Чаще всего коллективные праздники собираются организовывать банковские работники и IT-специалисты (по 27%), а реже всего — компании в сфере логистики и производства (11% и 15% соответственно).

В целом алтайские фирмы стали реже устраивать корпоративы. При этом каждая третья компания, которая всё же собирается провести летний корпоратив, планирует потратить на него столько же, сколько в прошлом году (33%). Увеличили бюджет 24% организаций, а 14% — уменьшили.

Опрос проводился с 17 марта по 19 апреля 2022 года.

Ранее барнаульцы рассказали, что их больше всего бесит в коллегах. Лишь 26% опрошенных офисных сотрудников заявили, что их ничего не раздражает в сослуживцах.

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