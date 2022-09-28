График движения пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 1 октября

В Алтайском крае со следующего месяца изменится расписание движения пригородных поездов в связи с окончанием летнего сезона, сообщили в мэрии.

С 1 октября график движения изменится для поездов:

• № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56), курсирование по рабочим дням (ранее совершал поездки ежедневно);

• № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06), курсирование ежедневно (ранее — ежедневно, кроме четверга);

• № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36), курсирование ежедневно кроме вторника и четверга (ранее — ежедневно, кроме четверга).

Кроме того, с 1 октября отменяется электропоезд № 6022 Барнаул — Озерки (отправление в 19:58, прибытие в 21:21).

С 3 октября отменяются электропоезда:

• № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 09:27, прибытие 10:44);

• № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35);

• № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление 08:12, прибытие в 10:18);

• № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

Также с 5 октября изменяется расписание поезда № 6383 Овчинниково — Барнаул, отправление в 15:09, прибытие в 17:03 (на 57 минут раньше).

С 10 октября изменяется расписание пригородных поездов:

• № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 08:31, прибытие в 10:35), курсирование по выходным и праздничным дням (ранее — ежедневно, кроме вторника и пятницы);

• № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47), курсирование по выходным и праздничным дням (ранее — ежедневно, кроме вторника и пятницы).

Также с 1 ноября отменяются пригородные поезда:

№ 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);

№ 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15:09, прибытие в 17:03);

№ 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 08:31, прибытие в 10:35).

Помимо этого, с 1 ноября изменится периодичность курсирования электропоезда № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47), курсирование по воскресеньям (до изменения расписания — по выходным и праздничным дням).

Более подробную информацию обо всех изменениях в расписании можно получить в пригородных кассах или по телефону (3852) 29-21-68. Для удобства пассажиров действует онлайн-расписание на официальном сайте компании АО «Алтай-Пригород».