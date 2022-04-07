Огромная пробка образовалась на проспекте Ленина из-за работ на мосту в районе Нового рынка

Огромная пробка образовалась в Барнауле на проспекте Ленина. Причиной затора стали работы на мосту на Новом рынке.

В мэрии уточнили, что коммунальщики очищали водоотводные лотки на дорогах от грунта и песка.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации интенсивность заторов на дорогах Барнаула составляет шесть баллов, но самая тяжёлая ситуация на проспекте Ленина.

Здесь автомобили еле двигаются на участке от улицы Чеглецова до улицы Кулагина. Также затор образовался на улице Северо-Западной по направлению к проспекту Ленина.

Отдельные заторы фиксируются на пересечении улицы Малахова с Павловским трактом и на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского.

Из-за ДТП есть небольшие трудности с проездом через шоссе Ленточный бор.