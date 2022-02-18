Пожарные спасли женщину с трехлетним ребенком из горящей квартиры в Алтайском крае

Вечером 18 февраля в райцентре Целинное произошёл пожар в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из опасной зоны спасатели вывели двоих жильцов — женщину с трёхлетним ребёнком.

Благодаря чётким действиям возгорание было ликвидировано в считанные минуты, его площадь составила около 1 квадратного метра. Отмечается, что ещё один человек получил травмы.

Предположительно, причиной произошедшего могла стать неосторожность при курении.