Проблемы дружной весны. Как началась первая волна паводка на Алтае и чего ждать в дальнейшем?

Весенний паводок в Алтайском крае начался для спасателей спокойно, но и без случаев подтопления не обходится. Ситуацию держит под контролем региональное МЧС, а с трудностями стараются разобраться за считанные часы. Об этом рассказал начальник ведомства, генерал-майор Александр Макаров в ходе пресс-конференции 6 апреля. По его словам, никаких предпосылок для резкого ухудшения ситуации пока нет.

Впрочем, это только начало первой волны. Как половодье будет проходить дальше, в МЧС предсказывать не берутся. О том, какие населённые пункты пострадали от большой воды, какие находятся под угрозой и сколько сценариев паводка рассматривают спасатели, — в материале amic.ru.

Реки вскрылись

По данным на 6 апреля, в Алтайском крае продолжает активно таять снег. От покрова освободилось уже больше половины территорий региона, отметил Макаров. По словам главы МЧС, сугробы остались только в северных районах, в борах и лесах. Причём в Красногорском, Ельцовском и Залесовском районах количество воды в оставшихся снегозапасах заметно превышает норму.

Как и в других сибирских регионах, дневная температура на Алтае в последние дни гораздо выше средних значений. Например, 5 апреля в отдельных местах столбики термометров поднялись до +22 градусов. Под воздействием погоды начали вскрываться малые реки.

«Уже практически вскрыта река Ануй, Алей в верховьях — тоже. Вскрывается и Чарыш. Даже в северных районах уже есть промоины — наблюдаем процесс подъёма воды в реке Чумыш. В некоторых районах пока только подвижки льда. Например, средний ледоход мы наблюдаем в Карпово-2 в Краснощёковском районе», — рассказал глава алтайского МЧС.

При этом ни одна река в крае до сих пор не превысила критическую отметку по уровню воды.

Обь в Барнауле, кстати, ещё не вскрылась. Напомним, по предварительному прогнозу, лёд должен тронуться 9 апреля.

В места, где есть предпосылки к ухудшению обстановки, алтайское ГУ МЧС направляет свои оперативные группы. Всего их подготовили четыре, но задействовать пока пришлось только две. В последние несколько дней одна из них работала в Краснощёковском районе, а вторая — в Третьяковском. 4 апреля одну из групп переправили в Рубцовский район, чтобы проконтролировать подъём воды в Алее, где вода пошла поверх льда. Но уже сейчас обстановка стабилизировалась.

В целом ситуация во всех районах пока спокойная, подчеркнул Макаров.

Новости

Экология МЧС: ледоход на Оби в Барнауле начнётся через три дня

Дома, подтопленные дружной весной

Правда, есть на Алтае и случаи подтопления приусадебных участков и даже жилых домов. Например, большая вода пришла на 27 приусадебных участков и 4 жилых дома в Камне-на-Оби. Жителей эвакуировали, а последствия устраняют спасатели.

«Вода зашла на уровне 3-5 сантиметров, не больше. На месте работает оперативная группа. Ожидаем, что ситуация нормализуется. Обычно такие ситуации нам удаётся разрешить за несколько часов. Подходит вода, происходит подтопление, на место сразу прибывают подразделения МЧС, дорожные и коммунальные службы. Вопрос оперативно снимается», — рассказал Александр Макаров.

По его словам, тенденции, чтобы подтопленных домов в Камне стало больше, нет.

Также вода добралась до домов и огородов жителей Саратовки в Рубцовском районе. Село, кстати, раньше никогда не топило, но в этот раз снегозапасы на территории оказались слишком большими. Не выручила даже заградительная насыпь, которую соорудили заблаговременно. По словам Макарова, спасатели помогали жителям поднимать мебель и выводить скотину. Сейчас вода уже отступила от деревни.

Новости

Авто Движение по алтайской трассе временно ограничили из-за паводка

Кроме того, эмчеэсовцы следят за подтоплениями низменных территорий, дорог и мостов. Помимо Камня-на-Оби, угроза подтопления за последние несколько дней была в Тогульском и Рубцовском районах. Также ГУ МЧС было вынуждено временно перекрыть движение на участках дорог регионального значения в Егорьевском, Волчихинском и Мамонтовском районах. Не получится пока проехать и по трассе в Алейском районе возле села Безголосово: по словам главы регионального МЧС, этот низменный участок затапливает каждый год.

Макаров отметил, что ни один населённый пункт при этом не остался отрезан от цивилизации: ко всем территориям есть альтернативные проезды.

Все эти подтопления руководитель алтайского МЧС назвал незначительными последствиями первой волны. Погодная обстановка складывалась не очень хорошо, поэтому эффект мог быть гораздо хуже, подчеркнул Макаров. По его словам, в этом году метеорологи наблюдают дружную весну — явление, при котором температура поднимается слишком быстро.

Подробнее о том, что такое дружная весна, читайте в материале amic.ru.

«Для нас самое благоприятное, когда дневные температуры положительные, а ночные — отрицательные. Но уже в течение недели мы видим очень высокие положительные днём и положительные ночью. Это добавляет притока талых вод», — рассказал Макаров.

Избежать массовых подтоплений удалось благодаря тому, что спасатели, муниципалитеты и дорожники полностью выполнили необходимые подготовительные мероприятия, считает Макаров. Впрочем, в некоторых местах ливнёвки все равно оказались забиты или не справились с напором воды, заметил генерал.

«Всегда готовимся к худшему»

Макаров напомнил, что паводок в Алтайском крае только начался, поэтому прогнозировать его последствия очень рано. Спасатели наблюдают лишь первую волну — весеннее половодье, которое происходит из-за подъёма уровня воды в реках. Наибольшую опасность представляет вторая волна, когда происходит таяние снегов в горах и предгорье.

«Пока ситуация благоприятная. Но в дальнейшем она может развиваться по разным сценариям. В случае ухудшения будем дополнительно выделять силы и средства. Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся при этом к худшему. Даже спокойная обстановка заставляет держать силы и средства наготове. Для этого мы и создаём оперативные группы МЧС», — рассказал генерал.

В зону риска первой волны паводка попадает 83 населённых пункта в 27 муниципальных образованиях, рассказал Макаров. По его словам, алтайские спасатели подготовили столько же сценариев (83), по которым могут развиваться события.

Всего же — и в первую, и во вторую волну паводка — в зоне подтопления находятся 182 населённых пункта в 39 муниципальных образованиях, где проживает около 40 тысяч человек. При самом худшем сценарии их будут принимать в 538 пунктах временного размещения, которые уже подготовлены.

Но как сложится вторая волна, пока даже предсказывать бесполезно. Всё будет зависеть от количества осадков, которое будет выпадать в Горном Алтае, объяснил Макаров.

Пока же у спасателей благоприятный прогноз. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха немного снизится. Кроме того, будут и осадки, но существенного влияния на уровень воды в реках они не окажут. А потому ухудшения паводковой обстановки на Алтае пока не ждут.