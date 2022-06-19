Главным вопросом июньской сессии АКЗС станет обращение в Госдуму: алтайские депутаты потребуют вернуть эвтаназию для опасных бродячих животных. Также парламентарии приступят к принятию масштабных поправок в устав края, введут новые штрафы для нарушителей противопожарного режима, распустят по требованию губернатора своевольный райсовет депутатов и послушают доклад часто критикуемого за последнее время детского омбудсмена. Подробности предстоящей перед двухмесячными каникулами сессии — в обзоре amic.ru.

«Собачий вопрос»

Депутаты Алтайского края предлагают обезопасить людей от нападений бездомных животных. Предварительно инициативу поддержали другие регионы России и комиссия по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей РФ. Также с аналогичными инициативами ранее выходили депутаты Астраханской области и Забайкальского края.

Практика показала, что возвращённые на улицы после вакцинации и стерилизации собаки нередко продолжают создавать опасность, нападают на домашний скот и диких животных. Эта ситуация характерна не только для Алтайского края. Программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) доказала свою неэффективность, особенно при отсутствии требований к владельцам домашних животных по их регистрации, содержанию и административной ответственности, считают краевые парламентарии.

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Депутаты АКЗС предлагают зафиксировать в федеральном законе возможность для человека обороняться от нападения животных — в частности собак. По статистике краевого Минздрава, в 2021 году зафиксировано более 2000 фактов травм и укусов, причинённых собаками. «Если на человека напала собака, он должен иметь право в целях самообороны применить все меры для защиты жизни и здоровья. Это касается нападений не только бездомных животных, но и домашних. Важно, чтобы такое право было и у другого лица — например, у прохожего, если собака напала на детей или взрослых. Необходимо обезопасить жизнь и здоровье граждан», — объяснил председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Парламентарий считает целесообразным расширить основания, при которых допускается применять крайние меры к содержащемуся в приюте животному (в случае проявления у животного клинических признаков бешенства либо по фактам немотивированной агрессивности к человеку). Бешенство у животных неизменно приводит к летальному исходу, поэтому необходимо установить в федеральном законе норму, допускающую усыпление таких особей в приютах.

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Собаки, которые проявляют немотивированную агрессию в отношении людей, согласно действующим нормам федерального закона, должны пожизненно содержаться в приютах. АКЗС предлагает сократить этот срок до полугода.

«Только питание собаки в приюте обходится в 120 рублей в день, это в два раза больше, чем выделяется на еду для школьников. За 15 лет (это средний срок жизни собаки) это составит более 657 тысяч рублей за счёт бюджетных средств, грантовой поддержки, которая также выделяется за счёт бюджетных средств и, конечно, пожертвований. Строительство и содержание приютов для собак — это дорогое удовольствие, а краевой бюджет сегодня не настолько богат. У нас отремонтированы не все школы и детские сады, не решена проблема повышения зарплат в регионе», — подчеркнул Сергей Серов.

Депутат рассказал, что в краевой парламент поступает множество обращений граждан и муниципальных органов власти по поводу бродячих животных.

«По федеральному закону этих животных нужно отловить, вакцинировать, сделать стерилизацию и снова выпустить в те же места обитания, откуда изъяли, даже если это общественное место. Мы предлагаем запретить возврат отловленных безнадзорных животных на территории их прежнего места обитания, если это территории социальных объектов — школы, детский сад, медицинские организации или детские игровые площадки», — объяснил Серов.

В крае работает пять приютов для животных вместимостью до 300 особей каждый. «Программа по ответственному обращению с животными реализуется только за счёт краевых средств. Что касается строительства новых приютов, к чему нас призывает Госдума, наши обращения о выделении федеральных средств, надеюсь, будут услышаны», — отметил депутат АКЗС.

Напомним, в этом году депутаты Заксобрания увеличили финансирование полномочий муниципалитетов по отлову и содержанию животных — с 16 до 25 млн рублей, а также дали возможность перераспределять средства в течение года.

Штрафы — огонь

В Алтайском крае депутаты введут административную ответственность за нарушение особого противопожарного режима. Штрафы могут налагаться как на граждан, так и на организации. Мера направлена на борьбу с природными пожарами на территории региона. Так, за 2021 год зарегистрировано 3337 возгораний сухой растительности, за аналогичный период 2020 года — 4549. «Самой распространённой причиной возникновения таких пожаров является человеческий фактор. Зачастую невыполнение элементарных правил влечёт огромный материальный ущерб и ставит под угрозу человеческие жизни. Наиболее тяжкие последствия наступают в период действия на территории региона особого противопожарного режима», — подчеркнул вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Ежегодно региональные или местные органы власти на период повышенной пожарной опасности устанавливают особый противопожарный режим. Обычно он приходится на апрель-июнь. На период действия противопожарного режима в регионе или муниципалитете могут устанавливаться дополнительные ограничения — на разведение костров, сжигание сухой травы, приготовление пищи на открытом огне, посещение лесов и т.д.

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Если депутаты АКЗС проголосуют за документ, то штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Аналогичные нормы уже действуют в Кемеровской, Свердловской, Костромской, Оренбургской, Самарской областях.

Наказание может налагаться только в период действия в регионе (или муниципалитете) особого противопожарного режима. Протоколы будут составлять должностные лица органов местного самоуправления и Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. Рассматривать эту категорию дел будут административные комиссии.

Краевой устав подредактируют

На июньской сессии АКЗС депутаты рассмотрят и проект закона «О внесении изменений в Устав Алтайского края». «Реализация этого федерального закона призвана повысить эффективность взаимодействия всех уровней публичной власти для более качественного решения задач, стоящих перед органами публичной власти, а также усилить контроль деятельности и повысить ответственность этих органов», — отметил зампредседателя АКЗС Денис Голобородько.

В изменениях в устав региона предлагается закрепить статус АКЗС как единственного законодательного органа госвласти Алтайского края. Устанавливается и ряд дополнительных требований к депутатам АКЗС: все они замещают государственные должности Алтайского края независимо от того, работают на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. «Продолжена тенденция расширения полномочий региональных парламентов. Теперь Алтайское краевое Законодательное Собрание может заслушивать информацию о деятельности не только территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, но и органов местного самоуправления в Алтайском крае», — отметил Голобородько.

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Ещё одним новшеством станет расширение полномочий регионального парламента. АКЗС сможет также принимать решение о недоверии руководителям экономического блока правительства — Минфина или Минэкономразвития. Как пояснила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова, в новой редакции будут изложены статьи, определяющие систему органов исполнительной власти, основные полномочия губернатора и правительства региона. Так, статья 79 устава будет дополнена требованием об отсутствии подданства иностранного государства к лицам, претендующим на должность губернатора.

Кроме того, глава региона получит возможность вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, он вправе отрешить главу муниципалитета от должности за злостное неисполнение полномочий.

Алтайским медикам окажут помощь. Юридическую

В первом чтении законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края» был принят в мае. Основная цель документа — привлечение и закрепление кадров в здравоохранении. Так, вводится дополнительное финансовое стимулирование молодых специалистов и их закрепление в медорганизациях.

Ко второму чтению документ дополнили нормами о защите чести и достоинства медработников. Так, статья 9 будет дополнена нормами о праве медицинского работника на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Медикам будет предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

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Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко, и после принятия закона работа над документом будет продолжена. «Часть поправок ещё будут прорабатываться. Есть поручение губернатора о мерах поддержки возрастной категории медиков, которые после достижения пенсионного возраста остаются в медицинских учреждениях, будем над ним работать», — отметил депутат. Он также добавил, что на федеральном уровне обсуждают расширение мер поддержки медиков.

Роспуск нерадивых депутатов

Краевым парламентариям на июньской сессии предстоит решить вопрос о роспуске райсовета депутатов Хабарского района. Причиной стало неисполнение решения краевого суда, вынесенного ещё в августе 2021 года. Местные депутаты не приняли изменения в устав муниципалитета. Прежние положения закона уже не соответствовали действующему законодательству, однако аргументом для народных избранников это не стало. Даже после решения суда у депутатов райсовета было ещё три месяца на исправление ситуации, но и это не помогло. В итоге губернатор Виктор Томенко обратился в АКЗС с требованием распустить представительный орган власти Хабарского района.

Это будет первый подобный прецедент в Алтайском крае.

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Среди других вопросов сессии отметим доклад за 2021 год детского омбудсмена Ольги Казанцевой. Её прежние отчёты нередко переходили в бурные дискуссии, а парламентарии высказывали свои многочисленные претензии. Отчёт уполномоченной по правам ребёнка уже доступен на сайте АКЗС, документ насчитывает почти 150 страниц.

Подробный репортаж с последней перед летними каникулами сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru в пятницу, 24 июня.