В Госдуме жестко раскритиковали предложение алтайских депутатов умерщвлять бродячих животных

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов жёстко раскритиковал предложение алтайских депутатов умерщвлять бродячих животных.

«Подобные инициативы считаю вредными, глупыми и провокационными. Поддерживать мы их не собираемся и не будем. Алтайским депутатам, которые разработали эту инициативу, рекомендую заняться решением действительно важных проблем в этой сфере, а именно строительством приютов для безнадзорных животных, поддержкой волонтёров, которые вытаскивают сейчас всё на своих плечах, реализацией программ бесплатной стерилизации животных, а также запретом т.н. „самовыгула“ домашних животных. Все необходимые для этого полномочия мы им предоставили. Работать надо», — написал Бурматов в своём телеграм-канале.