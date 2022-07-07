В Госдуме жестко раскритиковали предложение алтайских депутатов умерщвлять бродячих животных

Автор ответа назвал предложение «вредным, глупым и провокационным»

7 июля 2022, 21:10, Илья Звягинцев

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов жёстко раскритиковал предложение алтайских депутатов умерщвлять бродячих животных.

«Подобные инициативы считаю вредными, глупыми и провокационными. Поддерживать мы их не собираемся и не будем. Алтайским депутатам, которые разработали эту инициативу, рекомендую заняться решением действительно важных проблем в этой сфере, а именно строительством приютов для безнадзорных животных, поддержкой волонтёров, которые вытаскивают сейчас всё на своих плечах, реализацией программ бесплатной стерилизации животных, а также запретом т.н. „самовыгула“ домашних животных. Все необходимые для этого полномочия мы им предоставили. Работать надо», — написал Бурматов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме зарегистрировали законопроект депутатов АКЗС, расширяющий основания для усыпления безнадзорных животных.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что усыпление животных практикуют в ряде стран.

Алтайский законопроект об основаниях для умерщвления бродячих животных зарегистрировали в Госдуме

Алтайский законопроект об основаниях для умерщвления бродячих животных зарегистрировали в Госдуме

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