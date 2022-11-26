Такой день. Поставка экипировки алтайским мобилизованным и отключение отопления в Барнауле
Главное за 26 ноября
Спецтехнику и экипировку доставили алтайским мобилизованным в Оренбургскую область. Спецгруз из Алтайского края поступил в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду. Как сообщили в региональном правительстве, всё это будет использоваться на базе Тоцкого полигона, где находятся военнослужащие.
По словам замглавы регионального Минсоцзащиты Александра Репина, в ближайшее время туда поступит дополнительное оснащение, в том числе ноутбуки, планшеты, радиостанции, МФУ и квадрокоптеры.
В 4 часа утра 26 ноября в Барнауле по ул. Титова, 17, обнаружили повреждение на теплосети. Из-за этого с холодными батареями остались почти 500 жителей четырёх многоквартирных домов.
Ремонтная бригада в течение дня боролась с неисправностью, и уже вечером горожанам дали тепло.
В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла
В Барнауле появились сторублёвые купюры в новом дизайне. Как отметила председатель краевого профсоюза работников культуры Лариса Зорина, началась постепенная замена бумажных денег. «А старые [банкноты] будут превращаться в сувениры», — добавила она.
О выходе новых «сторублёвок» Центробанк объявлял ещё в конце июня. Регулятор отмечал, что поступать в обращение эти банкноты будут постепенно.
Барнаульский ТРЦ Galaxy перенёс открытие снежного городка на следующие выходные.
Торжественное мероприятие должно было состояться сегодня, но, как пояснили на странице молла во «ВКонтакте», «в связи с экстремально низкой температурой» праздник решили провести позднее.
Минсоцзащиты Алтайского края помогло более 70% семей мобилизованных в регионе.
Как рассказали amic.ru в ведомстве, с каждой семьёй работают индивидуально. Людям оказывают бытовую, материальную, юридическую, социальную и психологическую поддержку.
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга утром 26 ноября прибыл в Славгород. Состав сделал остановку в городе в 10:37 и простоял на местном вокзале полтора часа.
В честь этого повода на перроне проходила праздничная программа. Несмотря на 26-градусный мороз, мероприятие посетили тысячи горожан.