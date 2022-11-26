Такой день. Поставка экипировки алтайским мобилизованным и отключение отопления в Барнауле

Спецтехнику и экипировку доставили алтайским мобилизованным в Оренбургскую область. Спецгруз из Алтайского края поступил в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду. Как сообщили в региональном правительстве, всё это будет использоваться на базе Тоцкого полигона, где находятся военнослужащие.

По словам замглавы регионального Минсоцзащиты Александра Репина, в ближайшее время туда поступит дополнительное оснащение, в том числе ноутбуки, планшеты, радиостанции, МФУ и квадрокоптеры.

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Общество Спецтехнику и экипировку доставили алтайским мобилизованным в Оренбургскую область

В 4 часа утра 26 ноября в Барнауле по ул. Титова, 17, обнаружили повреждение на теплосети. Из-за этого с холодными батареями остались почти 500 жителей четырёх многоквартирных домов.

Ремонтная бригада в течение дня боролась с неисправностью, и уже вечером горожанам дали тепло.

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Новости Барнаула В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла

В Барнауле появились сторублёвые купюры в новом дизайне. Как отметила председатель краевого профсоюза работников культуры Лариса Зорина, началась постепенная замена бумажных денег. «А старые [банкноты] будут превращаться в сувениры», — добавила она.

О выходе новых «сторублёвок» Центробанк объявлял ещё в конце июня. Регулятор отмечал, что поступать в обращение эти банкноты будут постепенно.

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Экономика В Барнауле появились новые сторублёвые купюры с другим дизайном

Барнаульский ТРЦ Galaxy перенёс открытие снежного городка на следующие выходные.

Торжественное мероприятие должно было состояться сегодня, но, как пояснили на странице молла во «ВКонтакте», «в связи с экстремально низкой температурой» праздник решили провести позднее.

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Общество Открытие зимнего городка у ТРЦ Galaxy перенесли на следующие выходные

Минсоцзащиты Алтайского края помогло более 70% семей мобилизованных в регионе.

Как рассказали amic.ru в ведомстве, с каждой семьёй работают индивидуально. Людям оказывают бытовую, материальную, юридическую, социальную и психологическую поддержку.

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Общество Более 70% семей мобилизованных в Алтайском крае получили помощь соцзащиты

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга утром 26 ноября прибыл в Славгород. Состав сделал остановку в городе в 10:37 и простоял на местном вокзале полтора часа.

В честь этого повода на перроне проходила праздничная программа. Несмотря на 26-градусный мороз, мероприятие посетили тысячи горожан.