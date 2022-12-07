Такой день. Приговор экс-замглавы администрации Барнаула и меры поддержки населения

Бывшего заместителя главы администрации Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки. Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей, а также на два года запретил «занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений».

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Новости Барнаула Экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева за получение взятки приговорили к десятикратному штрафу

В барнаульском торговом центре «Галактика» сняли вывески с магазинов одежды Zara и Stradivarius. Эти точки были закрыты ещё с марта 2022 года. Для финальной распродажи они так и не открылись.

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Общество В барнаульском ТЦ «Галактика» сняли вывески с магазинов Zara и Stradivarius

В Барнаульской гордуме обсудили изменение платы за услуги ЖКХ из-за повышения тарифов и меры поддержки населения, если сумма в квитанции вдруг окажется слишком большой. На мероприятии глава горкома экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко отметил, что избежать значительного роста тарифа позволит муниципальная система социальной поддержки граждан.

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Новости Барнаула «Можно компенсацию». В Барнауле в восемь раз увеличили «фонд помощи» после повышения тарифов ЖКХ

По итогам ноября 2022 года средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России составила 2,2 млн рублей — на 9,2% выше, чем в аналогичный период прошлого года. На Алтае она выросла в два раза.