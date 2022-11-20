Телеканал «Муз ТВ» заглушил слова «война» и «мир» в песне Zivert

В эфире программы «Битва поколений» на телеканале «Муз ТВ» заглушили слова «война» и «мир» в песне «Все решено», которую исполняла певица Zivert. Об этом сообщает «Подъем».

Певица исполняла кавер на композицию группы «Гости из будущего».

«Мы голосуем за мир, но снова в моде война», — должна была спеть Zivert, но два слова в эфире программы заглушили.

Ведущий передачи Константин Анисимов в ответ на вопрос журналистов о случившемся заявил о том, что он не может это комментировать.

Анисимов предложил обратиться в пресс-службу канала за объяснениями.