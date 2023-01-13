В Новосибирске возбудили уголовное дело против мужчины, который разбил школьнице нос из-за собаки

Участковый в кратчайшие сроки нашёл и задержал гражданина, который нанёс несовершеннолетней телесные повреждения — им оказался 37-летний житель Бердска

13 января 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новосибирской полиции прокомментировали ситуацию с 16-летней девочкой, которой в Калининском районе хозяин агрессивной собаки сломал нос. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, участковый в кратчайшие сроки нашёл и задержал подозреваемого — им оказался 37-летний житель Бердска.

Напомним, что всё произошло 11 января около дома № 73 по улице Лейтенанта Амосова. Со слов старшей сестры пострадавшей, в тот день девушка пошла выгуливать йоркширского терьера, и практически сразу же на её питомца напала крупная хаски без поводка и намордника. Школьница бросилась защищать своего питомца, как тут же появился хозяин агрессивной собаки. В ответ на замечание о том, что больших собак надо выгуливать с поводком, он начал оскорблять девушку, а когда она направилась в сторону подъезда, догнал, прижал к стене и ударил кулаком в лицо, продолжая оскорблять и угрожать. У девочки — перелом носа со смещением, скорее всего, ей потребуется операция.

В полиции отметили, что в тот день мужчина приехал из Бердска в Новосибирск к знакомой и пошёл гулять с её собакой, после чего и произошёл конфликт. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участники конфликта опрошены. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений").