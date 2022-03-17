В России расширят полномочия службы занятости

Полномочия службы занятости будут расширены и теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Расширим возможности службы занятости. Соответствующее постановление правительства подписано. Если раньше за государственными услугами туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогуn делать и граждане, находящиеся под риском увольнения. Например, если компания уже объявила, что планирует сокращение или закрытие», — заявил премьер, добавив, что это относится и к тем компаниям, которые приостановили деятельность в России.

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Политика Власти выделят более 40 млрд рублей на поддержку занятости в России

Напомним, что правительство направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей. Большую часть суммы, более 25,5 млрд рублей, направят на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места.