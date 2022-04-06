В Совфеде поддержали идею продлить выходные в мае

Увеличение нерабочих дней в мае с 1 по 10 число позволит людям полноценно отдохнуть. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — заявил он.

Абрамов подчеркнул, что во время майских праздников люди смогут не только произвести посадки в огороде, но и пообщаться с близкими. Также сенатор считает, что к этому времени все ковидные ограничения в РФ будут сняты.

По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть. При этом компании смогут сами определить свой график работы в начале мая.