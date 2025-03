Певица из Барнаула прошла слепые прослушивания в шоу "Голос"

К 17-летней Ульяне повернулись Полина Гагарина и Антон Беляев

10 февраля 2025, 21:00, ИА Амител

Барнаульская певица Ульяна Зарва прошла слепые прослушивания тринадцатого сезона шоу "Голос".

На сцене 17-летняя вокалистка исполнила песню Drown in My Own Tears Рея Чарльза. Ее выступление оценили Полина Гагарина и Антон Беляев – они нажали на заветные кнопки, повернулись и предложили Ульяне стать частью одной из команд.

"В Барнауле очень талантливые ребята", – отметила Гагарина.

Ульяна рассказала, что с детства занималась танцами, но в итоге выбрала вокал. Она уже пыталась попасть в детский "Голос", но удача улыбнулась уже на взрослом проекте.

Члены жюри похвалили Ульяну за талант, но сделали замечание по поводу обилия мелизмов в исполнении. По их просьбе она спела еще одну композицию – "Карточный домик" Михаила Боярского.

"Вы чудесная, в вас много солнца, но никогда не забывайте, что во всем должна быть мера", – посоветовала участнице Хибла Герзмава.

В итоге Ульяна выбрала команду Полины Гагариной, в составе которой продолжит борьбу за победу.