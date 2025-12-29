Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены на частные дома в Барнауле в 2026 году

И сколько стоит купить дом сейчас

29 декабря 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGTPESL

Дом от компании "Свои" / Фото: Дмитрий Кокорев

С 1 января 2026 года в России повысится ставка налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Это приведет к росту цен во многих отраслях экономики. В том числе и в строительстве. О том, что изменится на рынке ИЖС и на сколько дороже будет стоить частный дом – рассказал директор барнаульской строительной компании "Свои" Дмитрий Кокорев.

Вырастут ли цены на частные дома и на сколько?

«Цены вырастут – это точный прогноз, по-другому быть не может. Во-первых, в 2026 году повышается ставка НДС. В целом произойдет ряд изменений в налоговом законодательстве, которые повлекут за собой рост цен, в том числе на строительные материалы», – сразу пояснил эксперт.Также он добавил, что на ценообразование повлияет рост стоимости рабочей силы.

«По нашим прогнозам, стоимость квадратного метра на рынке ИЖС вырастет минимум на 5% уже в начале нового строительного сезона», – подчеркнул Дмитрий Кокорев.

Что же касается условий по ипотеке, то здесь тоже вряд ли будут какие-то послабления. Во всяком случае – пока.

«Если есть необходимость и возможность оформить ипотеку и купить дом сейчас, то лучше воспользоваться этой возможностью», – отметил застройщик.

Дома от компании "Свои" / Фото: Дмитрий Кокорев

За какую минимальную стоимость сейчас можно построить качественный дом?

Рассмотрим вариант строительства дома площадью 70–75 кв. м для семьи из трех человек.

Дальше все зависит от материалов. Самый популярный сегодня – газобетон, он теплый и прочный. Компания "Свои" такой дом построит за 6 млн рублей. Он будет в чистовой отделке white box (уайтбокс): белые оштукатуренные стены, вся инженерная разводка, стяжка пола. Минимальный ремонт – заезжать и жить.

Еще один вариант – дом из СИП-панелей (каркасный дом). Он дешевле – от 5 млн рублей.

Если вы берете "максималку" по семейной ипотеке – 7,5 млн рублей, то за эти деньги можно купить земельный участок и построить дом с отделкой white box площадью 85 кв. м.

На первичном рынке недвижимости квартиры такой площадью сейчас могут стоить значительно дороже. На вторичном рынке цены сопоставимые, но есть же разница – получить новый дом на земле либо квартиру на вторичном рынке.

Изменились ли в 2025 году запросы покупателей домов?

«Спрос действительно изменился. Еще два-три года назад мы преимущественно строили двухэтажные дома. Сейчас 80% строящихся домов – одноэтажные. Причем разные: в этом сезоне строили дома от 64 до 300 "квадратов"», – рассказал Дмитрий Кокорев.По его словам, люди хотят хорошие, продуманные планировки. В домах должны быть мастер-спальни, большие окна, террасы, высокие потолки.

Все больше людей приходит с индивидуальными проектами. Компания "Свои" всегда ориентируется на особенности и пожелания конкретного заказчика при разработке и реализации проекта строительства.

Из актуальных тенденций можно отметить рост требований к уровню комфорта. Это касается не только качества строительства, но и места, где возводится дом. Значение имеет все: наличие и качество дорог, удаленность от города, инфраструктура вблизи дома – магазины, школы, детские сады.

Отлично подходит под тренд комфортной загородной жизни поселок "Смородина", расположенный в 15 минутах от центра Барнаула. Школа и магазины в шаговой доступности. При этом все преимущества жизни в своем доме за городом сохраняются.

ООО "Свои"

Адрес: ​Балтийская улица, 116​, 802 офис, 8 этаж

График работы: пн-пт – 09:00-19:00, сб – 10:00-16:00

Сайт: svoi.site

О поселке "Смородина"

Группа во "ВКонтакте"

Телеграм-канал

Реклама