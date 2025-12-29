Стоимость проезда в троллейбусах Рубцовска подорожает на 10 рублей в 2026 году
Пока что стоимость проезда в троллейбусе составляет 35 рублей
29 декабря 2025, 10:10, ИА Амител
С 1 января 2026 года в Рубцовске изменится стоимость проезда в троллейбусах. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале городской администрации, пишет "Атмосфера".
Изменения затронут все категории пассажиров – от школьников до организаций, закупающих проездные для сотрудников. Наибольший относительный рост коснулся льготного сегмента: стоимость школьного проездного увеличилась почти вдвое.
Разовый проезд сейчас составляет 35 рублей. С 1 января 2026 года он вырастет до 45 рублей. Также озвучена новая стоимость проездного билета.
Так, для школьников он будет стоить 1665 рублей, а было 840 рублей. Для студентов – 2250 рублей, было 1540 рублей. Для взрослых пассажиров стоимость проездного составит 2025 рублей вместо 1575 рублей, а для организаций 2700 рублей, когда было 2100 рублей.
В администрации города пояснили, что рост тарифов обусловлен увеличением операционных расходов муниципального транспортного предприятия. Ключевые факторы – это повышение минимального размера оплаты труда на 16 %, а также удорожание комплектующих для обслуживания троллейбусного парка и рост тарифов на электроэнергию.
10:28:18 29-12-2025
В Екатеринбурге с 1 января проезд тоже подорожает и станет 42 рубля.
Средняя з/п Екатеринбург 97 т.р
Средняя з/п Рубцовск 59 т. р
12:47:51 29-12-2025
Гость (10:28:18 29-12-2025) В Екатеринбурге с 1 января проезд тоже подорожает и станет 4... Если не считать доходы буржуев и депутатов, то средняя зарплата в Рубцовске будет гораздо меньше 45 тысяч. Пойду доставать велик
11:35:22 29-12-2025
в Екатеринбурге для школьников бесплатный проезд
12:39:51 29-12-2025
Надо проверить гражданина Черноиванова.... Наверняка лет на 20 хватит...
14:26:32 29-12-2025
Рубцовск - город материальных страданий.
16:42:07 29-12-2025
Ждём повышения проезда в Барнео.