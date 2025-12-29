Стоимость проезда в троллейбусах Рубцовска подорожает на 10 рублей в 2026 году

Пока что стоимость проезда в троллейбусе составляет 35 рублей

29 декабря 2025, 10:10, ИА Амител

Проезд в троллейбусе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 1 января 2026 года в Рубцовске изменится стоимость проезда в троллейбусах. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале городской администрации, пишет "Атмосфера".

Изменения затронут все категории пассажиров – от школьников до организаций, закупающих проездные для сотрудников. Наибольший относительный рост коснулся льготного сегмента: стоимость школьного проездного увеличилась почти вдвое.

Разовый проезд сейчас составляет 35 рублей. С 1 января 2026 года он вырастет до 45 рублей. Также озвучена новая стоимость проездного билета.

Так, для школьников он будет стоить 1665 рублей, а было 840 рублей. Для студентов – 2250 рублей, было 1540 рублей. Для взрослых пассажиров стоимость проездного составит 2025 рублей вместо 1575 рублей, а для организаций 2700 рублей, когда было 2100 рублей.

В администрации города пояснили, что рост тарифов обусловлен увеличением операционных расходов муниципального транспортного предприятия. Ключевые факторы – это повышение минимального размера оплаты труда на 16 %, а также удорожание комплектующих для обслуживания троллейбусного парка и рост тарифов на электроэнергию.

