Стоимость проезда в троллейбусах Рубцовска подорожает на 10 рублей в 2026 году

Пока что стоимость проезда в троллейбусе составляет 35 рублей

29 декабря 2025, 10:10, ИА Амител

Проезд в троллейбусе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
С 1 января 2026 года в Рубцовске изменится стоимость проезда в троллейбусах. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале городской администрации, пишет "Атмосфера".

Изменения затронут все категории пассажиров – от школьников до организаций, закупающих проездные для сотрудников. Наибольший относительный рост коснулся льготного сегмента: стоимость школьного проездного увеличилась почти вдвое.

Разовый проезд сейчас составляет 35 рублей. С 1 января 2026 года он вырастет до 45 рублей. Также озвучена новая стоимость проездного билета.

Так, для школьников он будет стоить 1665 рублей, а было 840 рублей. Для студентов – 2250 рублей, было 1540 рублей. Для взрослых пассажиров стоимость проездного составит 2025 рублей вместо 1575 рублей, а для организаций 2700 рублей, когда было 2100 рублей.

В администрации города пояснили, что рост тарифов обусловлен увеличением операционных расходов муниципального транспортного предприятия. Ключевые факторы – это повышение минимального размера оплаты труда на 16 %, а также удорожание комплектующих для обслуживания троллейбусного парка и рост тарифов на электроэнергию.

Ранее стало известно, когда и на сколько вырастут тарифы на отопление в Алтайском крае. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:28:18 29-12-2025

В Екатеринбурге с 1 января проезд тоже подорожает и станет 42 рубля.
Средняя з/п Екатеринбург 97 т.р
Средняя з/п Рубцовск 59 т. р

Avatar Picture
Истина

12:47:51 29-12-2025

Гость (10:28:18 29-12-2025) В Екатеринбурге с 1 января проезд тоже подорожает и станет 4... Если не считать доходы буржуев и депутатов, то средняя зарплата в Рубцовске будет гораздо меньше 45 тысяч. Пойду доставать велик

Avatar Picture
гость

11:35:22 29-12-2025

в Екатеринбурге для школьников бесплатный проезд

Avatar Picture
Истина

12:39:51 29-12-2025

Надо проверить гражданина Черноиванова.... Наверняка лет на 20 хватит...

Avatar Picture
Гость

14:26:32 29-12-2025

Рубцовск - город материальных страданий.

Avatar Picture
Гость

16:42:07 29-12-2025

Ждём повышения проезда в Барнео.

