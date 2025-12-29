Трамп: Урегулирование конфликта на Украине "ближе, чем когда-либо прежде"

Глава американского государства провел встречу с киевским лидером во Флориде, а после выступил на пресс-конференции с важными заявлениями

29 декабря 2025, 10:25, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, последовавшей за его встречей с Владимиром Зеленским во Флориде, что Россия и Украина, возможно, находятся как никогда на близком расстоянии от разрешения существующего конфликта, пишет "Газета.ru". «Вероятно, мы приближаемся к заключению сделки с обеими сторонами по урегулированию украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее», – подчеркнул глава американской администрации. Он также указал на существенные успехи, достигнутые в процессе мирного урегулирования. 28 декабря во флоридской резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая продолжалась более двух часов. До начала переговоров лидер США выразил убежденность в серьезности намерений российского руководства в отношении разрешения украинского кризиса. Хозяин Белого дома также высказал мнение, что как президент России Владимир Путин, так и Зеленский заинтересованы в достижении мирного соглашения. Накануне Путин заявил, что план Трампа по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.