Трамп: Урегулирование конфликта на Украине "ближе, чем когда-либо прежде"
Глава американского государства провел встречу с киевским лидером во Флориде, а после выступил на пресс-конференции с важными заявлениями
29 декабря 2025, 10:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, последовавшей за его встречей с Владимиром Зеленским во Флориде, что Россия и Украина, возможно, находятся как никогда на близком расстоянии от разрешения существующего конфликта, пишет "Газета.ru".
«Вероятно, мы приближаемся к заключению сделки с обеими сторонами по урегулированию украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее», – подчеркнул глава американской администрации.
Он также указал на существенные успехи, достигнутые в процессе мирного урегулирования. 28 декабря во флоридской резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая продолжалась более двух часов.
До начала переговоров лидер США выразил убежденность в серьезности намерений российского руководства в отношении разрешения украинского кризиса. Хозяин Белого дома также высказал мнение, что как президент России Владимир Путин, так и Зеленский заинтересованы в достижении мирного соглашения.
Накануне Путин заявил, что план Трампа по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.
11:39:59 29-12-2025
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишена всякого смысла и не дала никаких результатов. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «Нынешние [переговоры] совершенно не имеют значения. Это просто театр. Это не продвинуло мирный процесс ни на дюйм», — сказал эксперт.
12:27:25 29-12-2025
чета за день не успел. и за месяц тоже не получилось. а за год?
13:35:19 29-12-2025
Как надоела его напыщенная физиономия