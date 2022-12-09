Кто такая Бриттни Грайнер, на которую обменяли россиянина Виктора Бута

8 декабря, наконец, разрешилась резонансная история ареста и тюремного заключения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Российский суд приговорил её к девяти годам тюрьмы, однако затем девушку обменяли на Виктора Бута. Amic.ru рассказывает, кто такая Бриттни Грайнер и почему она оказалась за решёткой.

Кто такая Бриттни Грайнер?

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка. Ей 32 года, девушка родилась в городе Хьюстон в США. В 2012-м она смогла завоевать титул чемпиона Национальной ассоциации студенческого спорта и стала самым выдающимся игроком этого турнира. В 2014 году Грайнер стала чемпионкой женской НБА в составе команды «Феникс Меркури». В том же году выиграла чемпионат мира 2014 года в составе сборной США. Среди её побед в составе сборной — Олимпийские игры 2016 года в Рио, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

С 2013 года, продолжая оставаться с «Феникс Меркури», Бриттни Грайнер в межсезонье ВНБА играла за китайские клубы «Чжэцзян Фр Ист» и «Бэйцзин Грейт Уолл», а начиная с сезона 2015/16 — за российский клуб «УГМК Екатеринбург».

За что задержали Грайнер?

17 февраля 2022 года Грайнер приехала из Нью-Йорка в Москву. В аэропорту Шереметьево её задержали, обнаружив в вещах электронные сигареты с гашишным маслом. Масса вещества составила 0,702 грамма. Если в США наказания за это бы не последовало, то в России гашишное масло запрещено по закону.

На суде Грайнер заявила, что не собиралась привозить с собой картриджи с медицинской марихуаной. Она пояснила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика и отметила, что в Америке это распространённая практика.

Тем не менее 4 августа 2022 года Химкинский городской суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей. 25 октября Московский областной суд утвердил приговор, Грайнер отправили в колонию в посёлке Новое Гришино в Московской области, а затем её перевели в исправительную колонии № 2 в Мордовии.

Как отреагировали американцы?

Президент США Джо Байден после оглашения приговора Грайнер назвал его неприемлемым. Глава Соединённых Штатов отметил, что в России Грайнер удерживают необоснованно, и призвал Россию немедленно освободить баскетболистку и отправить её к близким и к команде. Тогда Байден пообещал, что его администрация продолжить добиваться освобождения и возвращения на родину как Грайнер, так и осуждённого за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд также отметила, что «команда Байдена, всё правительство остаются приверженными тому, чтобы Бриттни Грайнер безопасно вернулась домой». Руд также поясняла американской публике, что Грайнер в колонии «здорова и чувствует себя хорошо, насколько это можно ожидать в её сложных обстоятельствах».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США предпримет «значительные шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер».

В спортивном мире ситуацию тоже активно комментировали. Например, комментатор UFC назвал приговор «безумием». Форвард «Лас-Вегаса» и сборной США Эйжа Уилсон сказал, что Бриттни Грайнер — «наша сестра» и «нельзя допустить заметания её под ковёр». Главный тренер баскетбольной команды «Южная Каролина» Дон Стэйли прокомментировала USA TODAY, что «Бриттни Грайнер — самый неэгоистичный, щедрый и, по правде говоря, самый непредвзятый человек, которого я когда-либо встречала».

Как состоялся обмен?

Несколько месяцев продолжались переговоры по обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута, они завершились 8 декабря. Бриттни Грайнер в этот день доставили в США, а Бута — в Россию, самолёт с ним приземлился в аэропорту Внуково-2.

Отметим, что Бут провёл в американской тюрьме 14 лет по обвинениям в незаконной торговле оружием и поддержке террора. Осудили Бута ещё в 2012 году на 25 лет, под арестом он находился с 2008 года. Подробнее о нём и его деле можно прочитать здесь.

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