Ликвидировать кабалу. Эсеры настаивают на запрете микрофинансовых организаций

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме продолжает настаивать на принятии законопроекта, призванного запретить микрофинансовые организации (МФО). Тем самым, говорят справороссы, будет сделан первый шаг к социальной справедливости, а часть россиян избежит финансовой кабалы в дальнейшем. Помочь поддержать благосостояние граждан призван справедливый базовый доход — по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Это ещё один законопроект, принятия которого добиваются эсеры.

По словам руководителя фракции СРЗП в Алтайском Заксобрании Александра Молотова, закредитованность россиян и популярность МФО стремительно растут в условиях пандемии, когда доходы многих жителей стали снижаться. Из-за этого полукриминального бизнеса, у которого, кстати, есть мощное лобби на федеральном уровне, страдают сотни тысяч россиян, убеждён Молотов.

Так, за несколько месяцев 2021 года задолженность россиян перед МФО выросла почти на 70 млрд рублей, и к 1 октября достигла 241 млрд. «Для понимания: бюджет Алтайского края на весь прошлый год был равен примерно 150 млрд рублей», — привёл пример парламентарий. Сейчас максимально возможная ставка кредита составляет 1% в день, в год это фантастическая цифра — 365%. И на таких кабальных условиях займы берут самые бедные россияне, у которых просто нет иного выбора.

К слову, за чертой бедности в настоящее время живут более 20 млн россиян. Но в реальности эта цифра ещё больше, говорят партийцы. Вместе с тем эсеры признают: запретить МФО недостаточно, необходимо вести работу по созданию финансовой грамотности у населения, объяснять, к чему могут приводить займы на столь несправедливых условиях. Депутат АКЗС Евгения Боровикова отметила, что для поддержки населения вместо МФО эсеры предлагают направить на микрокредитование избыточную ликвидность банков.

Депутат БГД Дмитрий Ворсин подчеркнул: недостаточно высокие зарплаты вкупе с большой инфляцией как раз и толкают россиян на займы. И в Алтайском крае эта ситуация ощущается ещё острее, из-за того что доходы жителей являются одними из самых низких по стране, а индекс цен на продукты и услуги, наоборот, — одним из самых значительных.

Новости

Политика "Президент нас услышал". Эсеры рассказали о подготовке законопроекта о базовом доходе

Нередко финансовая кабала приводит к самым непоправимым последствиям, когда человек уже не видит для себя иного выхода, напомнила Евгения Боровикова и привела несколько примеров из реальной жизни, когда микрозаймы оборачивались трагедией. А ещё не надо забывать, что это постоянное психологическое давление со стороны коллекторов, которое очень трудно выдержать, добавила депутат АКЗС.

Чтобы избежать всех этих негативных последствий, эсеры как раз и настаивают на полной отмене МФО. Законопроект в ближайшее время будет предложен на рассмотрение регионального парламента, отметили партийцы.