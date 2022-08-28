«Не должно быть и речи про отпуска». Кадыров призвал перевести военных на усиленный вариант несения службы

По словам чеченского лидера, человек, который искренне переживает за своё Отечество, обязан постоянно находиться в режиме самомобилизации

28 августа 2022, 12:35, Никита Черников

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым исключить отпуска для силовиков и перевести их на усиленный вариант несения службы, пока идёт спецоперация. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием», — утверждает чеченский лидер.

По его словам, Россия по-прежнему придерживается изначальной задачи и продолжает операцию «без применения всех имеющихся ресурсов». Он пояснил, что ход СВО замедляет необходимость «сохранить максимально мирное количество жизней мирного населения и не разрушать населённые пункты».

«И сегодня, когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение. Каким вообще патриотом должен быть человек, как минимум давший присягу защищать интересы Родины и при этом говорящий об отпуске? И это в ситуации, когда против его страны ополчились ведущие державы?» — задался вопросом Кадыров.

Он добавил, что сегодня каждый военнослужащий должен «как никогда чётко осознавать свою ответственность перед страной», а любой человек, который искренне переживает за своё Отечество, «обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации».

Ранее Кадыров заявил, что украинцам следует перестать слушать призывы президента Владимира Зеленского, чтобы избежать объявления войны Россией.

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