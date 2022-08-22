Путин назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной и назвал её убийство подлым и жестоким преступлением. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — заявил глава государства.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. По данным следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором ехала журналистка, загорелся на ходу. Предположительно, сработала взрывчатка.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Правоохранители выяснили, что преступление подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. После инцидента она уехала в Эстонию.