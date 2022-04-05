Путин: Запад уже столкнулся со скачками цен и дефицитом продовольствия

Запад в результате собственной политики уже столкнулся со скачками цен и дефицитом продовольствия, заявил Владимир Путин на совещании по АПК. Его слова приводит РИА Новости.

Президент отметил, что России надо также предпринимать меры, и у неё «есть всё, чтобы не допустить такого развития событий». Путин призвал использовать «весь арсенал возможностей и инструментов поддержки АПК».

«Кроме постоянного мониторинга ситуации, нужно использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК, включая механизмы таможенно-тарифной политики, временное ограничение на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции», — отметил глава государства.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов спрогнозировал, что из-за подорожания энергоресурсов мир к осени может столкнуться с дефицитом продовольствия. При этом сложнее всего, по данным специалиста, придётся развивающимся странам Европы и бедным странам Африки.