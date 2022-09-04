«Ты был индивидуален». Соловьёв рассказал, чем система ГУЛАГ была лучше немецких концлагерей

Телеведущий Владимир Соловьёв похвалил систему ГУЛАГ и сравнил её с немецкими концлагерями.

В эфире своей программы на телеканале «Россия-1» он выразил мнение, что в советских лагерях, в отличие от нацистских, заключённым оставляли право на личность.

«В советских лагерях ты назывался, кто ты и какая у тебя статья. Ты был индивидуален. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы ни понимали. Немецкий концлагерь, европейский концлагерь, ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие», — заявил он.

ГУЛАГ — подразделение НКВД, МВД и Минюста СССР, руководящее местами заключения в 1930—1959 годах. Через лагеря ГУЛАГа прошло 18 млн человек, погибло примерно 1,6 млн.

Ранее Соловьёв призвал певицу Аллу Пугачеву раскрыть источники доходов в 90-е.