В Финляндии предложили поставить забор на границе с Россией

Предполагается, что длина забора составит от 130 до 260 километров

27 сентября 2022, 13:49, Илья Звягинцев

Пограничная служба Финляндии предложила построить забор на юго-восточной части границы с Россией. Об этом сообщает издание Demokraatti.

Оградить забором планируют 10-20% границы протяжённостью 1,3 тысячи километров. Длина забора может составить 130-260 километров, а срок его эксплуатации оценивают в 50 лет.

В пограничной службе считают, что стена обойдётся государству в несколько сотен миллионов евро. В эту сумму включают не только строительство, но и содержание, а также охрану стены.

Ранее власти Казахстана обеспокоились числом россиян, которые стали приезжать в страну после объявления частичной мобилизации.

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