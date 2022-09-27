В Финляндии предложили поставить забор на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии предложила построить забор на юго-восточной части границы с Россией. Об этом сообщает издание Demokraatti.

Оградить забором планируют 10-20% границы протяжённостью 1,3 тысячи километров. Длина забора может составить 130-260 километров, а срок его эксплуатации оценивают в 50 лет.

В пограничной службе считают, что стена обойдётся государству в несколько сотен миллионов евро. В эту сумму включают не только строительство, но и содержание, а также охрану стены.

Ранее власти Казахстана обеспокоились числом россиян, которые стали приезжать в страну после объявления частичной мобилизации.