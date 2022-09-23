Власти Казахстана обеспокоены миграцией скрывающихся от мобилизации россиян

Комитет миграционной службы МВД Казахстана сделал официальное заявление в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения числа прибывающих в страну россиян после объявления частичной мобилизации.

Правоохранители подчеркнули, что ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории Казахстана.

«Разрешённый срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств — участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы», — указал и.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков.

Если у россиянина истечёт срок пребывания, то примут предусмотренные законом меры. Например, принудительное выдворение и запрет на повторный въезд сроком на пять лет.

Как уточняет Liter.kz со ссылкой на погранслужбу Комитета нацбезопасности Казахстана, утром 23 сентября все 30 автомобильных пунктов пропуска на границе РК и РФ работают в штатном режиме. Скопление машин наблюдается лишь в четырёх.

«Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», — сообщили в КНБ.

Ранее amic.ru опубликовал полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить. А также рассказал, кто относится к ограниченно годным.