Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Причиной могут стать референдумы в регионах, где присутствуют российские войска
24 апреля 2022, 12:43
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдёт, если в регионах присутствия российских войск будут проведены референдумы, передаёт РБК.
Кроме того, Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских граждан в Мариуполе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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