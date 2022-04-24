Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдёт, если в регионах присутствия российских войск будут проведены референдумы, передаёт РБК.

Кроме того, Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских граждан в Мариуполе.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».