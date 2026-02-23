Плату за торговлю предложили детям на Масленице в парке "Изумрудный"

Несколько детей принесли на праздник поделки

23 февраля 2026, 12:33, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Во время празднования Масленицы в барнаульском парке "Изумрудный" возникла ситуация, связанная с детской торговлей изделиями ручной работы, пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Как рассказали очевидцы, несколько детей принесли на праздник поделки, которые сделали своими руками, и планировали их продавать. Однако, по словам горожан, ребятам сообщили, что для размещения торгового места необходимо внести плату в размере 1000 рублей.

«Если хотите продавать — нужно заплатить», — такую фразу, как утверждает очевидец, услышали дети.

«Люди, очнитесь! Это же дети, а не предприниматели», — возмутилась горожанка.

Официальных комментариев со стороны организаторов праздничных гуляний или администрации парка по этому поводу на данный момент не поступало.

Юс

12:35:31 23-02-2026

Совсем уже оскотинились!

Гость

13:06:36 23-02-2026

Днище!

Гость

13:23:16 23-02-2026

Тухло все было нынче в этом парке. Вместо праздника масленицы - волейбол. Остальное все убого до невозможности, чучело не сжигали (хотя в афише было объявлено и люди пришли за этим), ибо площадка была оккупирована волейболистами (стадионов же у нас не осталось, видимо). Люди остались без праздника и ушли разочарованными. В следующий раз многие этот парк обойдут стороной и поедут туда, где действительно празднуют Масленицу. Организаторам двойка с минусом.

Гость

13:30:46 23-02-2026

Капитализм, ничего личного.

Гость

15:00:44 23-02-2026

Ваша горожанка решила детьми прикрыться ?
Дети дрлжны знать что за всё нужно платить если ты решил получать прибыль
А контролилующим органам нужно разобраться что, или кто, детей принуждает заниматься торговлей
И проверить "горожанку" на законность использования детского труда

Гость

15:11:45 23-02-2026

Гость (15:00:44 23-02-2026) Ваша горожанка решила детьми прикрыться ?Дети дрлжны зна... А вот в Китае начинающих бизнесменов на несколько лет освобождают от налогов. А тут детей навсегда отучили что-то создавать.

Гость

16:34:01 23-02-2026

Гость (15:00:44 23-02-2026) Ваша горожанка решила детьми прикрыться ?Дети дрлжны знать что за всё нужно платить если ты решил получать прибыль... Дети, которыми никто не "прикрывается", ищут приработок сами, идут поджигать, что прикажут. Вы на этот путь толкаете молодое поколение?

гость

15:23:50 23-02-2026

То есть, если дети заплатят за место, то могут торговать? Тогда они должны ИП оформить? Ну, если всё по закону.

Гость

22:46:39 23-02-2026

Негоже торговать на старинном кладбище

Гость

09:16:29 24-02-2026

Гость (22:46:39 23-02-2026) Негоже торговать на старинном кладбище ... А в волейбол играть в самый раз?

Гость

09:23:36 24-02-2026

Правильно, что детям запретили торговать. Кто этих детей вообще этому научил? Где их родители?

вася

09:53:05 24-02-2026

взять с них подоходный , за бездетность, за отсутствие кассового аппарату и ишшо за что нибудь

Гость

09:55:20 24-02-2026

Какой руководитель, такой и парк. Всё о прибытке думает.

Гость

10:24:03 24-02-2026

Гость (15:00:44 23-02-2026) Ваша горожанка решила детьми прикрыться ?Дети дрлжны зна... Правильно сказали! Значит заплатить за место детям нельзя(они же "боги"), а торговать не рановато ли им?Действительно, прикрываются детьми!

Татьяна

13:38:59 24-02-2026

Яжемамы заставили своих детей продавать НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ ПОДЕЛКИ. Деньги нужны!

Гость

19:48:45 24-02-2026

вася (09:53:05 24-02-2026) взять с них подоходный , за бездетность, за отсутствие кассо... Да чо уж налог... Сразу в СИЗО... За развал госэкономики...

Лауреат

07:13:04 25-02-2026

Одни дети пришли поиграть в коммерсантов, другие - в их "крышу" из девяностых. Их разговор услышали взрослые и решили сделать инфоповод, чтобы поглумится над руководством парка, которое детские разговоры не подслушивает. Куда катятся новостные каналы?!

