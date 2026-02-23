Плату за торговлю предложили детям на Масленице в парке "Изумрудный"

Несколько детей принесли на праздник поделки

23 февраля 2026, 12:33, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время празднования Масленицы в барнаульском парке "Изумрудный" возникла ситуация, связанная с детской торговлей изделиями ручной работы, пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Как рассказали очевидцы, несколько детей принесли на праздник поделки, которые сделали своими руками, и планировали их продавать. Однако, по словам горожан, ребятам сообщили, что для размещения торгового места необходимо внести плату в размере 1000 рублей.

«Если хотите продавать — нужно заплатить», — такую фразу, как утверждает очевидец, услышали дети.

«Люди, очнитесь! Это же дети, а не предприниматели», — возмутилась горожанка.

Официальных комментариев со стороны организаторов праздничных гуляний или администрации парка по этому поводу на данный момент не поступало.