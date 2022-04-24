15-летний подросток пострадал в жестком ДТП с переворотом у кладбища в Барнауле

Стали известны подробности ночного ДТП возле барнаульского Михайловского кладбища. Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, в 01:30 на 20-м километре дороги Барнаул — Павловск 17-летний водитель без прав за рулём Mitsubishi Outlander не справился с управлением и наехал на металлическую ограду, после чего машина перевернулась.

В результате пострадали три человека — водитель, 15-летний и 19-летние пассажиры. Оказана медицинская помощь в ГБ № 1.

В отношении водителя, который отказался от медосвидетельствования, составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КОаП РФ. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, что об аварии стало известно 24 февраля. По словам очевидцев, молодые люди ехали на очень большой скорости.