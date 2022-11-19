Человек погиб в результате взрыва в доме на Сахалине
Одного раненого достали из-под завалов и увезли в операционную
19 ноября 2022, 10:35, Никита Черников
Человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва в пятиэтажном доме в посёлке Тымовском на Сахалине, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.
Инцидент случился в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а. В результате произошло обрушение с пятого по первый этаж.
«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — написал он.
Глава региона отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.
Губернатор Сахалина пообещал помощь пострадавшим в доме, где обрушились пять этажей от взрыва газа
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