Человек погиб в результате взрыва в доме на Сахалине

Человек погиб, ещё один пострадал в результате взрыва в пятиэтажном доме в посёлке Тымовском на Сахалине, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

Инцидент случился в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а. В результате произошло обрушение с пятого по первый этаж.

«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — написал он.

Глава региона отметил, что в Тымовском развернули несколько операционных, на смену заступают дополнительные бригады хирургов.