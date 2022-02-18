У жителя Алтайского края изъяли контрафактные сигареты и алкоголь на 47 млн рублей

Сотрудники транспортной полиции и УФСБ задержали в Алтайском крае местного жителя, у которого были изъяты крупные партии немаркированных сигарет и алкоголя. Стоимость конфиската — 47 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что 48-летний мужчина с помощью поставок транспортной компанией приобретал в другом регионе крупные партии алкоголя и табака неизвестного происхождения. У себя дома он организовал склад-магазин, в котором вёл торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружено более 550 тысяч пачек сигарет и свыше 6 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. На часть ассортимента были нанесены акцизные марки стран ближнего зарубежья. На опись и вывоз конфискованного правоохранители потратили два дня.

Предварительно установлено, что злоумышленник с помощью поставок транспортной компанией приобретал в другом регионе России крупные партии алкоголя и табака неизвестного происхождения. «У себя дома он организовал склад-магазин, в котором вел торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания.