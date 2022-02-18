Сотрудница салона связи в Алтайском крае оформила кредиты на двух своих клиентов

В Волчихинском районе сотрудница салона сотовой связи оформила кредиты на своих клиентов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Летом 2021 года 20-летняя девушка использовала паспортные данные двух человек, для того чтобы дистанционно оформить на них займы. Оба пострадавших ранее обращались в салон связи, где она работала.

На полученные незаконным путём деньги девушка приобрела себе смартфон, наушники и смарт-часы. Всего она потратила 27 тысяч рублей.

О правонарушении стало известно, когда одному из жителей села пришло извещение о просроченной задолженности.

Правоохранители выяснили, кто взял кредит на имя человека. У девушки изъяли все купленные гаджеты.