Сотрудница салона связи в Алтайском крае оформила кредиты на двух своих клиентов
На полученные деньги она купила себе телефон, смарт-часы и наушники, но полицейские нашли мошенницу
В Волчихинском районе сотрудница салона сотовой связи оформила кредиты на своих клиентов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Летом 2021 года 20-летняя девушка использовала паспортные данные двух человек, для того чтобы дистанционно оформить на них займы. Оба пострадавших ранее обращались в салон связи, где она работала.
На полученные незаконным путём деньги девушка приобрела себе смартфон, наушники и смарт-часы. Всего она потратила 27 тысяч рублей.
О правонарушении стало известно, когда одному из жителей села пришло извещение о просроченной задолженности.
Правоохранители выяснили, кто взял кредит на имя человека. У девушки изъяли все купленные гаджеты.