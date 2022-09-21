В Геленджике школьники спасли алтайскую семью на катамаране с четырёхлетним ребёнком

В Краснодарском крае двое школьников спасли в море алтайскую семью из трёх человек, которые катались на катамаране и начали тонуть, сообщает «АиФ-Барнаул».

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своём Telegram-канале, что школьники во время тренировки по парусному спорту услышали крики о помощи.

«Когда ребята на своей яхте подошли к туристам, они уже были полностью в воде. В первую очередь в лодку взяли ребёнка, мама и папа схватились за борт. Пока к ним шёл катер, успокаивали напуганных туристов. Несмотря на юный возраст, ребята не растерялись в экстренной ситуации, всё сделали правильно. Поблагодарил родителей за правильное воспитание детей», — написал глава города.

В паблике «Инцидент Барнаул» уточнили, что алтайская семья поблагодарила школьников за помощь, когда увидела публикацию в СМИ о произошедшем.

«А мы та семья, которую спасли Дима и Тихон! Хотим ещё раз сказать огромное спасибо вашим родителям и тренеру за воспитание! Пусть все ваши мечты сбываются!» — отметили жители региона.