Диетолог напомнила о сроках хранения яиц, сваренных на Пасху
В быту срок годности яиц с целой скорлупой составляет до семи дней, а в общепите — не более 36 часов
12 апреля 2026, 14:02, ИА Амител
Сваренные вкрутую яйца, которые традиционно готовят на Пасху, не стоит хранить слишком долго. Об этом ТАСС напомнила врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
По словам специалиста, санитарные нормы для организаций общественного питания допускают хранение вареных яиц в холодильнике не более 36 часов.
В домашних условиях при условии неповрежденной скорлупы срок может достигать семи дней. Однако диетолог подчеркнула: чем раньше яйца будут съедены, тем безопаснее для здоровья.
Подчиненова добавила, что активный образ жизни помогает без вреда перенести пасхальные застолья. А выбор кулича зависит от вкусов, привычек питания и наличия хронических заболеваний.
Что, мы 8 яиц за 7 дней не съедим?