Диетолог напомнила о сроках хранения яиц, сваренных на Пасху

В быту срок годности яиц с целой скорлупой составляет до семи дней, а в общепите — не более 36 часов

12 апреля 2026, 14:02, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

Сваренные вкрутую яйца, которые традиционно готовят на Пасху, не стоит хранить слишком долго. Об этом ТАСС напомнила врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

По словам специалиста, санитарные нормы для организаций общественного питания допускают хранение вареных яиц в холодильнике не более 36 часов.

В домашних условиях при условии неповрежденной скорлупы срок может достигать семи дней. Однако диетолог подчеркнула: чем раньше яйца будут съедены, тем безопаснее для здоровья.

Подчиненова добавила, что активный образ жизни помогает без вреда перенести пасхальные застолья. А выбор кулича зависит от вкусов, привычек питания и наличия хронических заболеваний.