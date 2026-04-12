Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

За ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями

12 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В ночь на 12 апреля, в период действия пасхального перемирия, украинские войска атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили пять дронов самолетного типа: четыре — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным. Оно действует с 11 апреля (с 16:00 мск) до исхода дня 12 апреля. Российским военным поручено быть готовыми пресекать любые провокации и агрессивные действия со стороны противника.

Комментарии 7

Гость

17:16:13 12-04-2026

Что и требовалось доказать... РФ уже раза 4-5 перемирия устраивала, но последователи УНА клали на все...

Гость

06:29:29 13-04-2026

Гость (17:16:13 12-04-2026) Что и требовалось доказать... РФ уже раза 4-5 перемирия устр... Вы искренне верите, что на передке не ведутся никакие действия? От того, что кто-то кому-то что-то пообещал?

Гость

19:20:36 12-04-2026

Опять надули?

Гость

12:13:30 13-04-2026

Гость (19:20:36 12-04-2026) Опять надули? ... Какой ужас. В следующий раз на Девятое Мая опять надуют. И так у них всегда.

го

00:10:56 13-04-2026

кто-то до сих пор верит заявлениям мо?

Но как говорит Игорь

03:56:17 13-04-2026

Но для Европы и как любит писать в Википедии. Но по данным агенства медуза и как сообщает радио свобода кстати оба иноагенты. Никто ничего не нарушал а РФ сама себя атаковала....

Гость

09:59:58 13-04-2026

Но как говорит Игорь (03:56:17 13-04-2026) Но для Европы и как любит писать в Википедии. Но по данным а...
Не удивлюсь, если так и было

