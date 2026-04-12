Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

За ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями

12 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

В ночь на 12 апреля, в период действия пасхального перемирия, украинские войска атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили пять дронов самолетного типа: четыре — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным. Оно действует с 11 апреля (с 16:00 мск) до исхода дня 12 апреля. Российским военным поручено быть готовыми пресекать любые провокации и агрессивные действия со стороны противника.