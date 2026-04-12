Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ
За ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями
12 апреля 2026, 14:33, ИА Амител
Беспилотник / amic.ru
В ночь на 12 апреля, в период действия пасхального перемирия, украинские войска атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили пять дронов самолетного типа: четыре — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным. Оно действует с 11 апреля (с 16:00 мск) до исхода дня 12 апреля. Российским военным поручено быть готовыми пресекать любые провокации и агрессивные действия со стороны противника.
17:16:13 12-04-2026
Что и требовалось доказать... РФ уже раза 4-5 перемирия устраивала, но последователи УНА клали на все...
06:29:29 13-04-2026
Гость (17:16:13 12-04-2026) Что и требовалось доказать... РФ уже раза 4-5 перемирия устр... Вы искренне верите, что на передке не ведутся никакие действия? От того, что кто-то кому-то что-то пообещал?
19:20:36 12-04-2026
Опять надули?
12:13:30 13-04-2026
Гость (19:20:36 12-04-2026) Опять надули? ... Какой ужас. В следующий раз на Девятое Мая опять надуют. И так у них всегда.
00:10:56 13-04-2026
кто-то до сих пор верит заявлениям мо?
03:56:17 13-04-2026
Но для Европы и как любит писать в Википедии. Но по данным агенства медуза и как сообщает радио свобода кстати оба иноагенты. Никто ничего не нарушал а РФ сама себя атаковала....
09:59:58 13-04-2026
Но как говорит Игорь (03:56:17 13-04-2026) Но для Европы и как любит писать в Википедии. Но по данным а...
Не удивлюсь, если так и было