Число подтопленных домов в Алтайском крае выросло до 115

12 апреля 2026, 18:30, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжает расти число подтопленных жилых домов — теперь их 115. Кроме того, вода залила 289 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог. Данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На реке Чумыш у населенного пункта Шипицино спасатели провели подрыв льда. В райцентре Красногорское обстановка постепенно улучшается: уровень воды снижается, затопленных территорий становится меньше.

А вот в Камне-на-Оби, где прогнозируют дальнейший подъем воды, уже работают спасатели управления по делам ГОЧС и ПБ. Там планируют установить водоналивные дамбы. Ситуация на местах остается под контролем, налажена связь со всеми муниципалитетами и взаимодействие со службами.