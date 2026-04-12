Россиянам напомнили о крупных штрафах за жарку шашлыков на балконе
За разведение огня на балконе могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей
12 апреля 2026, 18:00, ИА Амител
Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жарка шашлыков на балконе может обойтись в крупную сумму. Юрист Олеся Чернокова в беседе с РИА Новости предупредила, что такие действия попадают под статью 20.4 КоАП РФ.
Скромный ужин с мангалом грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же мероприятие нанесло ущерб имуществу многоквартирного дома или соседей, сумма вырастает до 50 тысяч рублей.
Для индивидуальных предпринимателей санкции выше — до 60 тысяч рублей. Организациям грозит штраф до 400 тысяч рублей. Кроме того, деятельность компании могут приостановить на срок до 30 суток.
20:05:22 12-04-2026
А что, так можно было!? Не знал
09:22:18 13-04-2026
У кого лоджии тем можно!
09:30:49 13-04-2026
Гость (09:22:18 13-04-2026) У кого лоджии тем можно!... на запах соседи набегут. не...