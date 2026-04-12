Священник рассказал о главных традициях и смысле Пасхи

Настоятель храма Максим Портнов объяснил, что символизирует Воскресение Христово, как правильно молиться в праздник и что обязательно нужно сделать в этот день

12 апреля 2026, 15:34, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После долгих дней Великого поста и скорби Страстной седмицы наступает время светлой радости. Верующие приходят в храмы на ночное богослужение, чтобы встретить Пасху и разделить торжество с близкими.

«На ночной службе совершается крестное шествие и впервые поется тропарь "Христос Воскресе", двери храма открываются, и начинается торжественная пасхальная служба», — рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов.

В чем смысл Пасхи

Воскресение Христа — основа христианской веры, символ победы жизни над смертью и начала новой жизни для каждого человека. Пасха — это не просто воспоминание о событии двухтысячелетней давности, а живая духовная реальность. Воскресение открывает путь к спасению, дарует надежду и укрепляет веру.

Для верующего это день радости, благодарности и внутреннего обновления. Пасха напоминает: после любых испытаний приходит свет, а после скорби — радость.

О чем молиться на Пасху 12 апреля 2026 года

В этот день молитва должна быть наполнена благодарностью и светом. Верующие благодарят Бога за жизнь, за близких, за возможность начать все заново. Просят о мире в душе, о здоровье, о благополучии семьи, о прощении грехов и духовном укреплении. Многие обращаются с просьбой о помощи в трудных ситуациях и о том, чтобы пасхальная радость осталась в сердце надолго.

Главные традиции праздника

Центральное событие Пасхи — ночное богослужение и крестный ход. Важно разделить радость с близкими: поздравить родных и провести время вместе.

«На Пасху люди христосуются, то есть встречаются друг с другом и рассказывают о самом главном событии — что Христос воскрес. При встрече принято говорить: "Христос воскрес" — "Воистину воскресе". После поздравления дарят подарки, куличи, яйца», — объяснил священник Портнов.

Также принято разговляться после поста — вкушать освященные куличи, яйца и другие праздничные блюда. Но главное — не угощения, а духовная радость. Хорошо проявлять доброту, делиться радостью с окружающими и помогать тем, кто нуждается во внимании и поддержке.