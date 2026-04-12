В Госдуме предложили пересмотреть систему выплат материнского капитала

Депутат Татьяна Буцкая считает, что сейчас основная доля средств приходится на первого ребенка, что делает выплату "негармоничной"

12 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Действующая система выплаты материнского капитала нуждается в корректировке. Такое мнение в интервью ТАСС высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель Союза матерей Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, сейчас основная доля средств приходится на рождение первого ребенка, что делает выплату "негармоничной". Такая мера решала конкретные демографические задачи в прошлом, но "время идет", и настал момент пересмотреть подход.

Более логичной Буцкая считает формулу, которую ранее озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: "плюс ребенок — плюс поддержка". Иными словами, с рождением каждого следующего ребенка объем господдержки должен увеличиваться, а не распределяться неравномерными "горками", как сейчас.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплату получали семьи при рождении второго или последующих детей. С 1 января 2020 года капитал стали выдавать уже на первого ребенка.