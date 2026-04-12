Рыбакам грозит крупный штраф за ловлю в нерестовый период

С 20 апреля по 20 июня ловить рыбу можно только одной удочкой с берега

12 апреля 2026, 16:32, ИА Амител

Рыбалка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С наступлением весны в России вводятся сезонные ограничения на рыбную ловлю. Нарушителям грозят серьезные штрафы — вплоть до 500 тысяч рублей. Об этом "Ленте.ру" рассказал юрист Александр Хаминский.

Запрет действует с 20 апреля по 20 июня — в период нереста. В это время полностью запрещено промышленное рыболовство, а для любителей устанавливаются строгие правила.

Если поймают на месте нереста или на путях миграции рыбы, штраф может достичь полумиллиона рублей. В особо тяжелых случаях — исправительные работы до двух лет.

Ловить можно одной донной или поплавочной удочкой, а также спиннингом — только с берега и без использования лодок. Крючков — не больше двух. Взрывчатка и химия под строжайшим запретом.

С 2021 года в России действует закон о любительском рыболовстве, который закрепил право на бесплатную рыбалку в общедоступных водоемах. Но и его нормы не отменяют сезонных ограничений.