Вячеслав Франк проверил паводковую ситуацию в Затоне

Уровень воды в Оби за сутки вырос на 4 см и достиг 487 см

12 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Паводковая ситуация в Затоне / Фото: Barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание в микрорайоне Затон, где лично проверил паводковую ситуацию. Особое внимание уделили состоянию понтонного моста.

Из-за роста уровня воды в Оби ранее было ограничено движение машин по дороге на остров Шубинский — на участке от улицы Якорной до дороги к Матросской. Понтонный мост при этом остается открытым для пешеходов и транспорта.

По данным управления ГОЧС, утром 12 апреля уровень воды в реке составлял 487 см. За сутки прибавилось 4 см. Глава администрации Центрального района Дмитрий Попов доложил, что аварийные бригады, техника и все необходимые силы готовы к возможному ухудшению обстановки.

Вячеслав Франк поручил службам работать в режиме повышенной готовности и принять все меры для безопасности жителей Затона в случае дальнейшего подъема воды до критических значений.