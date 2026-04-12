Жительница Алтайского края украла банковскую карту и устроила ужин за чужой счет
Всего она расплатилась со счета потерпевшего восемь раз
12 апреля 2026, 20:10, ИА Амител
34-летнюю жительницу Алтайского района обвиняют в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Потерпевшим стал 35-летний бийчанин. Он не сразу обнаружил пропажу карты, но заметил в мобильном приложении списания на общую сумму более 8 тысяч рублей. Всего операций было восемь.
Выяснилось, что карту нашла женщина. Не имея на это никакого права, она стала расплачиваться ею за свои покупки — ходила в продуктовые магазины, а также заказала себе ужин из ресторана японской кухни.
Задержанная полностью признала вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с банковского счета. Женщине грозит серьезное наказание.
01:07:34 13-04-2026
Я тоже помню нашел чью то карту. Подбросил ее алкашам. Которые под окнами шумели. Потом один из алкашей ходил и у всех спрашивал. Что он кому плохого сделал. Кто ещё знает интересные способы использовать такие карты?
