Телеведущая Маргарита Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому

Накануне госпитализации он провел день на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге

12 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян / Фото: t.me/msimonyan

Тигран Кеосаян впал в кому после того, как на фоне проблем с сердцем развилась пневмония. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" (16+) на телеканале НТВ рассказала его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что за здоровьем супруга наблюдали врачи, он ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, пил лекарства и регулярно обследовался. Накануне госпитализации режиссер чувствовал себя нормально, был активен, а вечером пришел на день рождения к общей знакомой.

«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», — вспоминает Симоньян.

Через пару дней после госпитализации врачи сообщили журналистке, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и шансов нет. Однако она каждый день навещала мужа в больнице и разговаривала с ним.

«Он мне отвечал, насколько это возможно — рефлекторно, как объясняли врачи. Глаза открывал, смотрел. Я вам скажу: даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», — призналась Симоньян.

Ранее сообщалось, что один из детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна тяжело болен. Сама телеведущая борется с раком груди.