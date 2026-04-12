Телеведущая Маргарита Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому

Накануне госпитализации он провел день на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге

12 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян / Фото: t.me/msimonyan

Тигран Кеосаян впал в кому после того, как на фоне проблем с сердцем развилась пневмония. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" (16+) на телеканале НТВ рассказала его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что за здоровьем супруга наблюдали врачи, он ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, пил лекарства и регулярно обследовался. Накануне госпитализации режиссер чувствовал себя нормально, был активен, а вечером пришел на день рождения к общей знакомой.

«У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался», — вспоминает Симоньян.

Через пару дней после госпитализации врачи сообщили журналистке, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и шансов нет. Однако она каждый день навещала мужа в больнице и разговаривала с ним.

«Он мне отвечал, насколько это возможно — рефлекторно, как объясняли врачи. Глаза открывал, смотрел. Я вам скажу: даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет», — призналась Симоньян.

Ранее сообщалось, что один из детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна тяжело болен. Сама телеведущая борется с раком груди.

Комментарии 7

Гость

13:37:35 12-04-2026

Миллионы людей теряют людей и их боль не разделяет эта женщина! Почему вся страна должна знать про её боль? Ей же самой пофигу на голодающих, например, детей в Африке? Видимо это профессиональное... эгоизм и лицимерие.

Гость

21:41:40 12-04-2026

Просто ей за это платят

серый

13:38:03 12-04-2026

кому это интересно ?

Гость

14:19:40 12-04-2026

Сколько можно.

Иван

16:12:49 12-04-2026

Надоела уже давно эта парочка

Гость

20:24:38 12-04-2026

Может воскреснет ещё

Гость

21:40:53 12-04-2026

Вот и помер дед Тигран

